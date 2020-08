Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Vædderen

Du er social og udadvendt med et stort behov for at være en del af et fællesskab. Men du skal passe meget på dit temperament, det kommer hurtigt og let ud af kontrol.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Tyren

Status og anerkendelse opnås gennem dit erhverv, hvor du er en vigtig brik i maskineriet. Men da du er meget oprørsk, går du måske lidt for meget på tværs af reglerne.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Tvillingen

Du søger efter svar på livets store spørgsmål. Men der ser ud til at dukke overraskelser op, som sætter tingene i et andet perspektiv, end du havde forestillet dig.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytten

Krebsen

Du er hurtig på aftrækkeren, og du handler, før du kan nå at tænke. Derfor har du behov for at gå dybt for at finde årsagen. Svaret findes sikkert dybt inde i dig selv.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Løven

Du vil gøre alt for at opfylde din partners forventninger. Men i dag er du ude i et følelsesmæssigt stormvejr, så det vil være klogt at afsætte tid til også at være alene.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægten

Jomfruen

Livet kan også blive for trist, hvis det hele går efter en snor. Dette udtryk passer godt på dig i dag, hvor dit humør og temperament stritter i alle mulige retninger.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Vægten

Du er i følelsesmæssig ubalance, og det afhjælpes ikke helt af dine mange interesser. Du skal i stedet for bruge kræfterne i naturen og samtidig få frisk luft til hjernen.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løven

Skorpionen

Du har ikke lyst til en stille familiedag. Du er så rastløs, at der bare skal ske noget. Derfor må du sætte hjernecellerne i sving for at finde på nogle gode overraskelser.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Krebsen

Skytten

Du har en medfødt evne for at kunne tale med alle. Men i dag gør du klogt i at undgå for meget kommunikation. På den måde indgår du at komme til at sigenoget forkert.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Stenbukken

Hvis du er opmærksom på dine følelsers ubalance, kan det godt blive en meget aktiv og inspirerende dag. Men du skal ikke indlade dig på økonomiske spekulationer.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tyren

Vandbæreren

Du vil gerne være i frontlinjen, og du har behov for at blive anerkendt. Men din rastløshed og kraftige følelsesudbrud kan ødelægge det for dig. Tag fornuften med på råd.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædderen

Fisken

Når du er uligevægtig, som du måske er nu, er det bedst at søge ind i din indre verden. Her har du adgang til en kilde af ressourcer, som kan hjælpe dig med tingene.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skorpionen