Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

VÆDDEREN

Følelsesmæssige oplevelser kan blive meget intense og lidenskabelige. Det kan give dig nogle dejlige og positive oplevelser, men det kan godt opleves ret dramatisk.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skorpionen

TYREN

Dine følelser og dit sanseapparat er mere fintmærkende end ellers. Det kan give nogle uforglemmelige oplevelser sammen med din partner eller andre, der står dig nær.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vægten

TVILLINGEN

Arbejdet samt dit forhold til kollegerne betyder meget. Men lad det ikke blive alt for følelsesladet med deraf følgende overreaktion. Tæl derfor mindst til ti, før du handler.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Jomfruen

KREBSEN

Det er vigtigt at have en fritidsbeskæftigelse, hvor du kan få afløb for dit temperament, som godt kan løbe af med dig. Stor tålmodighed vil virke meget velgørende.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løven

LØVEN

Du kan være rastløs, og der skal helst ske en masse. For at finde mere ro og glæde, kan du bruge nogle af dine kræfter til at foretage dig noget sammen med familien.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Krebsen

JOMFRUEN

Der hersker en vis ro over det hele i dag, og du har ikke lyst til at tale med alle og enhver. Derfor har du fokuseret på at være sammen med nogle ganske få venner.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

VÆGTEN

Du har lyst til at arbejde i fred og ro. Det vil være godt at gå i gang med at lave nogle forbedringer i hjemmet. Det at være til nytte på en god måde er meget vigtigt lige nu.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyren

SKORPIONEN

Du bliver let påvirket af stemninger, hvilket kan gå ud over din ligevægt. Du kan afhjælpe det ved at være bevidst om tingene og derved klare de udfordringer, der kommer.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædderen

SKYTTEN

Der er fuldt blus på følelseslivet, og du søger tilflugt i din indre verden. Den har du let adgang til, og den rummer dybe ressourcer, som du kan udnytte meget positivt nu.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Fisken

STENBUKKEN

Du deltager ivrigt i gruppeaktiviteter og er meget udadvendt. Men det er også vigtigt at bruge noget tid på ganske enkelte venner. Gerne dem, der har stor livserfaring.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

VANDBÆREREN

Du er pligtopfyldende, ansvarsbevidst og reagerer kontant, hvis aftaler ikke holdes. Men der kan jo være en grund til forseelsen, så udvis gerne stor forståelse overfor andre.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Stenbukken

FISKEN

Du udtrykker dig hurtigt og kontant. Det kan virke stærkt på omgivelserne, selv om det absolut ikke er din hensigt. Overvej om du kan udtrykke dig lidt mere balanceret.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytten