VÆDDEREN

Du har en del aftaler, der skal afklares. Derfor må du være opmærksom på dit humør, som er ret følelsesladet. Vær derfor omhyggelig i din måde at kommunikere på.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:6

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Stenbukken

TYREN

En rejse for dig er ikke ensbetydende med en tur til udlandet. Det er i lige så høj grad at udvide din horisont gennem rejser i ånden via bøger, film eller rejsebeskrivelser.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Skytten

TVILLINGEN

Dine følelser kan svinge en del. Derfor bør du være ekstra omhyggelig, når du har med andre mennesker at gøre. Træf ikke beslutninger i dag, men vent til i morgen.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:5

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Skorpionen

KREBSEN

Du går dybt følelsesmæssigt og psykisk. Det kan give en dejlig oplevelse sammen med din partner. Men sørg for at undgå opslidende skænderier og negative følelser.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vægten

LØVEN

Du er ikke oplagt til sjov og ballade. Du ser lidt negativt på tingene, og det må du erkende, så du kan komme videre. Det er vigtigt at finde årsagen til tingenes tilstand.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

JOMFRUEN

Du er ovenpå, og du har overskud af humør og lyst til livet. Denne livsglæde virker inspirerende og smittende på dine omgivelser, som du får med på spontane fornøjelser.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:1

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Løven

VÆGTEN

Er der lidt uro på hjemmefronten, så må du finde årsagen og tage din del af ansvaret. Du ønsker jo et meningsfyldt familieliv, så du må finde årsagen inde i dig selv.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Krebsen

SKORPIONEN

Dine følelser er ustabile og stritter i forskellige retninger. Det gør det vanskeligt for dig at kommunikere klart. Det hjælper, hvis du fokuserer på den, du taler med.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

SKYTTEN

Hvis du ser tunge skyer tårne sig op omkring din økonomi, så tag en dyb indånding. Det er måske ikke økonomien i sig selv, der er problemet, men din store følsomhed.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tyren

STENBUKKEN

Du tager gerne førertrøjen på og viser vejen. Derved virker du som en inspirator for andre, hvilket gør dig til det naturlige midtpunkt – og det har du det fint med nu.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Vædderen

VANDBÆREREN

Dine følelser fylder så meget, at du har svært ved at være i dem – og forholde dig til dem. Gå derfor mere ind i dig selv og få hvilet ud, det vil skabe mere ro inden i.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:2

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Fisken

FISKEN

Du søger et idemæssigt fællesskab, hvor du kan koble af fra hverdagen stress og jag. Finder du dette, kan du blive katalysatoren, der danner grundlag for nytænkning.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Vandbæreren