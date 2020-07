Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

VÆDDEREN

Dit humør kan være lidt svingende, fordi du lader dig lettere gå på rent følelsesmæssigt. Du må finde en indre balance, da det gælder om at have det bedst med omgivelserne.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Løven

TYREN

Dit behov for at have kontakt med din indre verden lider lidt under mangel på koncentration. Det hjælper, hvis du arbejder med dine følelser og vender det til noget positivt.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Fisken

TVILLINGEN

Der er harmoniske stemninger imellem dem, du møder. Derfor er det et godt tidspunkt til at opsøge nye interessefællesskaber for at opnå et givende samvær med andre.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

KREBSEN

Karrieren er midlertidig erstattet af weekendens adspredelser sammen med familie og venner. Da hygge og selskabelighed er i fokus, tegner det godt for søndagen.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Krebsen

LØVEN

Din retfærdighedssans har sat dit sind lidt i kog, og du har lidt svært ved at styre dine følelser. Pas på ikke at overreagere, da dette kan forværre situationen.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytten

JOMFRUEN

Det ser ud, som om uløste problemer eller tabuer fra barndommen kommer op til overfladen. Dette er fint, da de så kan de blive afklaret, og du kan komme videre i dit liv.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skorpionen

VÆGTEN

Parforholdet er stadig i fokus, og du/I kan få en god søndag. Stemningen er harmonisk, og kærligheden har optimale betingelser – en hyggelig dag med Amor som vært.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tyren

SKORPIONEN

Det er vigtigt for dig at gøre noget meningsfuldt, hvad enten det er uden- eller indendørs. Dine nærmeste omgivelser har på flere måder brug for en kærlig hånd.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Jomfruen

SKYTTEN

Leg og sjov samt en naturlig livsglæde og munterhed gør dig meget afholdt. Din kreativitet er netop i fokus nu, så det kan blive en rigtig god dag sammen med andre.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægten

STENBUKKEN

Du er afhængig af et meningsfyldt familieliv og et harmonisk hjem. Du får opfyldt begge dele til overflod, for det er sjældent, der hersker så harmoniske stemninger.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

VANDBÆREREN

Du er godt oppe at køre, så der er ikke udsigt til en søndag i fred og ro. Undlad at overreagere og gå så meget uden om diskussioner som muligt – du må geare med.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædderen

FISKEN

Du har måske tænkt dig at bruge dagen på fx at søge efter antikviteter, som du sætter stor pris på. Uanset hvad du finder på, gælder det om at gøre noget, du føler stærkt for.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Stenbukken