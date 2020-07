Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

God læsning!

VÆDDEREN

Dit humør kan stadig være lidt svingende og ustabilt, men du kan balancere det af ved hele tiden at have nogle opgaver at kaste dig over. Husk en pause indimellem.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:6

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Tvillingen

TYREN

Filosofiske og spirituelle interesser kan give dig et løft i din oplevelse i dagligdagen. Dette passe fint ind i helheden, da du netop har behov for at udvide din horisont.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Skytten

TVILLINGEN

Følelsesmæssige oplevelser kan blive intense, og du kan gå så dybt følelsesmæssigt, at det bliver lidt for meget. Find en balance, så du ikke flygter helt fra virkeligheden.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:4

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Skorpionen

KREBSEN

Du er humørsvingende, og lader dig let gå på, men lad ikke det ødelægge en søndag sammen med din partner. Arbejd med dine følelser fremfor at lade dem styre dig.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vægten

LØVEN

Du er åben og imødekommende over for omgivelserne, du begejstres lettere, og det er et godt udgangspunkt for et positivt og konstruktivt samarbejde med dine omgivelser.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:6

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Vædderen

JOMFRUEN

Din naturlige livsglæde og munterhed gør dig populær, og dette vil sikkert stige yderligere, fordi du har et stort overskud og virker meget åben og imødekommende.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:5

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

VÆGTEN

En aktiv og inspirerende familiedag, hvor kun din fantasi sætter grænser for aktiviteterne. Overrask familien med nogle originale og spændende aktiviteter i naturen.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:2

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Krebsen

SKORPIONEN

Du har behov for kommunikation med omgivelserne, men du er ustabil og lader dig lettere berøre. Vær bevidst om det og arbejd med dine følelser, fremfor de styrer dig.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:5

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Jomfruen

SKYTTEN

Du er udsat for økonomiske udsving, der gør dig urolig, og da du har et stærkt følelsesmæssigt forhold til dine værdier, oplever du det som et veritabelt stormvejr.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Tyren

STENBUKKEN

Du anstrenger dig for at leve op til andres forventninger og anerkendelse, men det gør dig samtidig påvirkelig og let at manipulere. Vær bevidst om dine handlinger.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Løven

VANDBÆREREN

Du har behov for at sætte grænser for at beholde din indre sundhed intakt, for du er så åben, at grænserne mellem dig selv og alle andre kan være lidt for flydende.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Fisken

FISKEN

Du har fokus på dit netværk, som du gerne vil udbygge yderligere. Gør du dette, vil det være udviklende og meningsfuldt. Kør bare på, så vil succesen være hjemme.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:6

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Stenbukken