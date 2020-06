Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?



Vædderen

Dit humør er svingende, og det er ikke et godt udgangspunkt for at skabe et godt forhold til din partner, men er du bevidst om det, kan du vende det til noget positivt.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Tyren

Forholdet til dine kolleger betyder meget, og du er passioneret, hvad angår dine daglige gøremål. Pas derfor på ikke at gøre eller sige noget, der kan såre andre mennesker.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:6

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Vædderen

Tvillingen

Du føler dig hjemme med kreativt arbejde, ligesom du befinder dig godt, når du er i centrum. Men der er risiko for at blive for impulsiv, så tænk dig om, før du taler.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:5

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Løven

Krebsen

Et meningsfyldt familieliv og et harmonisk hjem giver dig stabilitet i dit indre. Stemningen er generelt meget harmonisk, så der er lagt op til en givende familieidyl.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Krebsen

Løven

Du føler dig godt tilpas med en livlig og afvekslende hverdag. Der er fokus på kommunikation, men vær ikke for impulsiv i hverken ord og handling, så går det.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:5

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Jomfruen

Hjem og materiel komfort betyder tryghed nu. Du har en god forretningssans, men vent alligevel med de lidt større investeringer og nøjes om muligt med mindre indkøb.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:5

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Tyren

Vægten

Forholdet til omgivelserne har stor betydning, men du kan være lidt usikker. Hvis du arbejder lidt med det, kan det vendes til noget virkelig positivt. Brug intuitionen.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vægten

Skorpionen

Du er så åben, at du opfanger alt, der rører sig omkring dig, og grænserne mellem dig og andre kan være lidt for flydende. Det er derfor vigtigt at sætte grænser.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:5

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Fisken

Skytten

Interessefællesskab og venner har du et stort behov for. Du falder hurtigt til i en gruppe, men du kan have tendens til at blive for impulsiv, men du må forsøge at styre det.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Stenbukken

Du har behov for at blive set, men lige nu virker ikke helt optimalt for dig. Det er sikkert, fordi du er svingende humørmæssigt – forsøg at få det bedste ud af det.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:6

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Vandbæreren

Du søger at udvide din horisont, og du drages følelsesmæssigt mod ikke arbejdsrelaterede emner. Læg derfor nogle af dagligdagens rutiner fra dig for en stund.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skytten

Fisken

Du har en næsten overnaturlig evne til at se økonomiske muligheder og er god til at investere, men tidspunktet er ikke det rette nu på grund af dagens spændinger.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Skorpionen