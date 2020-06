Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

Vædderen

Du har fart på, og du får ordnet en masse ting på jobbet og gjort dem færdige. Der er også nogle ting hjemme, der venter på at blive ordnet, så brug noget energi her også.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:5

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Krebsen

Tyren

Du er højinspireret, tænker hurtigt og er fyldt med idéer og planer. og det er det utraditionelle og avancerede, der er i højsædet, så nye planer kan blive resultatet.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:6

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Tvillingen

Økonomi og pengesager er i fokus, og tiden er inde til at komme med dine planer på dette område og få nogle aftaler og kontrakter i stand, så hold dig ikke tilbage.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:6

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Tyren

Krebsen

Handling og kreativitet samt igangsættelse af nye ting har du held til at gennemføre, enten alene eller i et fællesskab. Det kan give ekstra inspiration og flere nye idéer.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:6

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vægten

Løven

Du er mere følsom og modtagelig overfor påvirkninger, du møder i dag, og du vil have vanskeligt ved at vurdere og tænke klart. Det er derfor en fin dag til at meditere.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Fisken

Jomfruen

Du vil næppe være nem at bide skeer med i en diskussion, og du vil markere dig, hvor du end befinder dig, men tænk før du taler, du vil kunne få sagt mere end godt er.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vædderen

Vægten

Tiden er inde til at gennemføre dine planer. Du har et godt samarbejde og kan få gennemført det, du ønsker. Aftaler der indgås vil vise sig at være ret pålidelige.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:6

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Skorpionen

Du har udlængsel, og det er ferietid, men det er nok ikke strandferie, der har din interesse, det er derimod behovet for at lære nye kulturer at kende og udvide horisonten.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skytten

Skytten

Dit forhold til religion og filosofi ændrer sig. Din hidtidige opfattelse af tilværelsen holder ikke. Livet ses fra en ny vinkel, og det giver glæde og gavner din personlige udvikling.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:4

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Stenbukken

Kærlighed og parforhold er inde i en harmonisk periode, så tiden er velegnet til at tale med din partner om de langsigtede planer, du har tumlet en del med i nogen tid.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Løven

Vandbæreren

Du har mange idéer til forandringer på arbejdspladsen. Du tænker hurtigt og kan styre processerne, så hold dig ikke tilbage, der er lydhørhed fra dine kolleger.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:6

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Fisken

Det er en dag, hvor du har en følelse af ikke at have styr på tingene. Derfor vil det være en god idé at gå ind i dig selv, fantasere og fundere dybt over tilværelsen.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:2

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Jomfruen