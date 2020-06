Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



God læsning!

VÆDDEREN

Det er hyggelige og harmoniske stemninger, der hersker i dag, så tiden er velegnet til at opnå givende kontakt med andre. Men også til at komme tættere på din partner.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Tyren

TYREN

Ting, du har grublet over den senere tid, står pludselig klart for dig. Det kan indebære ændringer i de planer, du havde lagt. Der er især fokus på rejseaktiviteter.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skytten



TVILLINGEN

Du skal ikke handle på stemninger, du oplever i dagens løb. Virkeligheden kan se anderledes ud, når tingene er kommet på afstand, så træf ikke vigtige beslutninger.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Fisken

KREBSEN

Der er gang i alle former for kommunikation, og du er ikke nem at bide skeer med i en diskussion. Du har lyst til at give din mening til kende i alt, der kommer op.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vædder



LØVEN

Du har svært ved at se, hvor du skal geare ned, men det er nødvendigt, at du indskrænker aktiviteterne og koncentrere dig om det mest væsentlige. Lyt til din krop.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

JOMFRUEN

Du kan svinge ud ad de meste mærkelige og mystiske tangenter, og du vil være meget modtagelig for stemninger og psykiske påvirkninger. Mange idéer kan dukke op.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skorpionen

VÆGTEN

Alle former for fællesskab, herunder kærlighed og parforhold, er aktuelt. Det er derfor et godt tidspunkt reparere forholdet til din partner, hvis du har forsømt det.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Løven

SKORPIONEN

Du har øget energi og overskud, og det er ikke af den eksplosive art, men derimod sejhed og styrke det gælder. Du sætter dig grundigt ind i tingene, før du handler.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:6

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Stenbukken

SKYTTEN

Du vil have godt af fysisk aktivitet, især sport og lignende, der kræver god fysisk form. Det kan måske blive anledning til at skifte fritidsaktiviteter ud med nogle nye.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Tvillingen

STENBUKKEN

Der hviler en vis ro over tingene, og du vil have det bedst uden for mange omkring dig. Tag familien med en tur i skoven og nyd stilheden og freden. Det er velgørende.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Krebsen

VANDBÆREREN

Du kommer let i kontakt med dine omgivelser, og det kan nemt indebære, at nye interesser kan komme ind i billedet, og det kan have en udviklende virkning på dig.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vægten

FISKEN

Du ser ikke tingene helt klart, din forestillingsevne driller dig. Du må især passe på, hvis du involverer dig i økonomiske transaktioner. Det kan meget let gå hen og være negativt.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vandbæreren