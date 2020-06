Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

God læsning!



VÆDDEREN

Vilje, energi og initiativ i det hele taget fejler ikke noget. Det er det rigtige tidspunkt til at gøre dig bemærket i din karriere. Du ved, hvad du vil, så gå efter det.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:6

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Stenbukken

TYREN

Du har det, som om du har fået vinger, du oplever en indre frihed og tilfredshed. Du føler dig inspireret, idérig og lyst til at eksperimentere og afprøve nye ting.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:5

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

TVILLINGEN

Hvis erkendelse og klarhed over spørgsmål af psykologisk art ikke har haft din interesse, så er dagen i dag velegnet til at få klarhed over dette spændende område.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skorpionen

KREBSEN

Du vil let blive for følelsesbetonet, og du kan derved få sagt nogle ting, du fortryder bagefter. Det kan føles, som om både tanker og følelser løber lidt af med dig.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

LØVEN

Du er oppe på mærkerne i dag, måske til tider noget irritabel og hurtig på aftrækkeren. Det kan hurtigt gå ud over forholdet til kollegerne, så prøv at geare lidt ned.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:6

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vædderen

JOMFRUEN

Du er meget følelsesbetonet i din måde at udtrykke dig på, og det kan være svært at opnå den indre ro. Slap af med din hobby, så opnår du mere følelsesmæssig ro.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vægten

VÆGTEN

Det kan blive en dejlig hyggelig dag, hvor fællesskab og samvær udvikler sig på den skønneste måde. Det kan blive en rigtig inspirerende og glad dag sammen med familien.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Krebsen

SKORPIONEN

Du har mulighed for at få et godt greb om din tilværelse og de forandringer, der er på vej – og som skal til. Det hele går rimelig glat og bevirker, at din indflydelse stiger.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:6

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Stenbukken

SKYTTEN

Det er klogt at tænke mere langsigtet, end du normalt gør. Især når det gælder økonomiske transaktioner. Ting lykkes bedre, hvis du ikke farer for hurtigt frem.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:6

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Jomfruen

STENBUKKEN

Du kan let blive for følelsesbetonet og humørsvingende i din personlige stil. Vær derfor meget bevidst om den måde, du bliver set på, så vil tingene lykkes for dig.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vædderen

VANDBÆREREN

Det ser ud, som om dit liv står foran en fornyelse. Du har behov for noget alenetid, hvor du vender blikket indad, og hvor du kan bygge noget helt nyt op i fred og ro.

Kærlighed:5 Arbejdsliv:3 Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skorpionen

FISKEN

Du kan føle dig noget vægelsindet i dag, og det kan let påvirke sikkerhed og selvværd, hvilket igen kan gå ud over din handlekraft. Tag det i stedet med ro.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tvillingerne