Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

VÆDDEREN

Du kan være lidt irritabel, hvilket let fører til sammenstød med dine kolleger. Vær ikke for impulsiv og lad ikke energien løbe helt af med dig. Tænk positivt, det hjælper.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

TYREN

Du har lyst til fornyelse. En ny interesse kan komme ind i billedet, og den nye indsigt, du får, kan blive til fordel både for privatlivet såvel som i andre sammenhænge.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

TVILLINGEN

Du er disponeret for at opleve skuffelse i forholdet til omgivelserne. Hvis det sker, så se ind mod dig selv, da årsagen sandsynligvis skal findes dybt inde i dig.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vægten

KREBSEN

Du tænker hurtigt og effektivt og holder hovedet koldt. Alt hvad der har med kommunikation at gøre, er i søgelyset, og det kan blive inspirerende og lærerigt.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

LØVEN

Du er aktiv og initiativrig, og det kan give bonus. Der skal ske noget, men det er klogt at være bevidst om, hvad du gør, måske især på det økonomiske område.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Jomfruen

JOMFRUEN

Illusioner og drømme fylder meget, men er du bevidst om det, kan du tage fornuften med på råd. På den måde får du mere klarhed over tingene.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisken

VÆGTEN

Du kan ikke regne med, at de kontakter, du indgår i dag, giver det udbytte, du håber. Brug i stedet dagen til fordybelse og tilbring noget tid sammen med dig selv.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

SKORPIONEN

Du er meget passioneret og intens i alt, der vedrører følelser. Det kan bringe stærke oplevelser i forholdet til andre mennesker, ikke mindst hvad angår dine relationer.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Krebsen

SKYTTEN

Du lader dig let inspirere og begejstre, og du vil have heldet med dig i de ting, du foretager dig med hensyn til din karriere. Du kan få en pæn succes med det.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løven

STENBUKKEN

Du har godt greb om din tilværelse, som er i gang med en forandring. Du har sandsynligvis et ønske om/behov for at blive en repræsentant og formidler af nye tendenser, som ligger i tiden.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

VANDBÆREREN

Du kan i høj grad gøre dig gældende omkring de ting, du beskæftiger dig med. Du skal ikke holde dig tilbage fra at påtage dig særlige opgaver og tage et øget ansvar.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

FISKEN

Du er i det romantiske og drømmende hjørne, og det smitter af i parforholdet, som giver nogle mere intense oplevelser og dermed får en anden og dybere dimension.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebsen