Vædderen

Der er beslutninger, du skal træffe, og du har mange ideer, og du skal nok fådet hele klaret. Du må bare huske at bruge hele din personlige pondus i processen.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Tyren

Dine ambitioner fejler ikke noget. Men du kan ikke regne med, at de alle vil kunne gennemføres i øjeblikket. Derfor er det godt at bruge intuitionen en ekstra gang.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Tvillingen

Du er opfindsom ind til det geniale. Det kan dog let gå alt for hurtigt for dig, så resultaterne ikke står mål med anstrengelserne. Kør derfor i et lavere gear.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skytten

Krebsen

Meget sker på andres betingelser, ikke mindst på det økonomiske område. Pas derfor på, hvad du køber eller investerer i. Der kan meget nemt være fusere indimellem.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Løven

Det er vigtigt at få snakket tingene igennem med din partner, så du har baglandet i orden – ellers kan det let gå galt. Hvis en beslutning føles forkert, så drop den.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vægten

Jomfruen

Der er lagt op til en noget besværlig arbejdsdag, fordi jobbet driller en hel del. Det er derfor vigtigt at holde pauser og få noget sundt at spise, så klarer du det.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Vægten

Du kan let lade dig stresse, ikke mindst af din partner. Der er for meget gang i den til, at I kan være sammen så meget som I ønsker. Giv dig så god tid som det er muligt.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Løven

Skorpionen

Det er hjemmet og jobbet, du fokuserer på i dag. Derfor vil det være rigtig godt med en hjemmearbejdsdag, så familiens trivsel kan komme opad på dagsordenen.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Krebsen

Skytten

Både i hjemmet og på jobbet kan det blive en lidt urolig dag, hvor kommunikation er særdeles vigtig. Men du går måske med en følelse af, at du mangler forståelse.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tvillingen

Stenbukken

Økonomien er i fokus nu. Du kan derfor købe nye ting til hjemmet, men pas på, at du ikke køber noget bras, som skal byttes. Køb i stedet ting god kvalitet med garanti på.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tyren

Vandbæreren

Du ved, hvad du gerne vil, men det kan være svært at få tid til det hele. Du skal derfor udvælge det vigtigste af dine mål og så koncentrer dig fuldstændig om dette.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vædderen

Fisken

Du har behov for at komme lidt væk hjemmefra, men det er vanskeligt at få mulighed for det. Nyd derfor stilheden, kunsten eller andet, hvor du kan samle kræfter.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Fisken