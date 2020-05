Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

VÆDDEREN

Du har brug for at trække dig tilbage fra den fysiske verden for at få den energi tilbage, som du har brugt så meget af på det seneste. Lad batterierne op.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisken

TYREN

Nu har du mulighed for at være lidt mere sammen med vennerne, og det bør du udnytte. Du har behov for gruppeaktivitet af alle arter, også de mere følelsesbetonede.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

TVILLINGEN

Find ud af, hvad du nu vil satse på, og beslut så at gøre noget ved det. Der er tendens til, at du foretager et skift i dit liv, og det kan godt medføre en jobændring.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

KREBSEN

Du er i det filosofiske hjørne og tænker store, visionære tanker. Det er vigtigt med personlig vækst og udvidelse af din horisont, og du trives godt med dette.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytten

LØVEN

Både din vilje og dit følelsesliv går i dybden med stor styrke. Du er passioneret og nærmest kompromisløs i dine meninger og holdninger, men det er helt o.k.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

JOMFRUEN

Dine relationer er i fokus, herunder dit parforhold. Er du ikke i et sådant, kunne du tænke på at arrangere en date – men husk at holde afstand i disse tider.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vægten

VÆGTEN

Sundhed er afgørende for livskvaliteten, og nu kan du gøre en offensiv på dette område. Lav sund mad, få motion eller bestil eventuelt en test hos en dygtig naturlæge.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Jomfruen

SKORPIONEN

Du har et stort overskud og er både spontan, legende og kreativ. Du elsker at være sammen med børn eller barnlige sjæle, og det er til glæde for alle parter.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løven

SKYTTEN

Hjemmelivet står for døren, og familien og nærheden er derfor afgørende for dit velbefindende. Arranger gerne nogle aktiviteter, hvor der er mulighed for at improvisere.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Krebsen

STENBUKKEN

Du er måske normalt ikke typen, der taler så meget, men nu får du muligheden. Du kommunikerer på alle niveauer og fremstår som den fødte formidler.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvillingen

VANDBÆREREN

Økonomien er i fokus. Du er opfindsom, både hvad angår det at tjene dem og at bruge dem. Du kan gøre et godt køb eller en god investering i noget, du har savnet.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyren

FISKEN

Du er både følsom og sensitiv, og du er fantastisk til at tage dig af dine medmennesker. Du gør det med omsorg og indfølingsevne. Som om du aldrig har bestilt andet.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Fisken