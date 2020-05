Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Vædderen

Du er fuld af optimisme i den første halvdel af dagen, men energien skifter midt på dagen og bliver meget mere målrettet. Koncentrer dig om de langsigtede mål.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytte/Stenbuk

Tyren

Vær opmærksom på, hvad du vælger at bruge din viljestyrke til, for midt på dagen har du behov for at reflektere og få sat perspektiv på det, du har gang i lige nu.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skorpion/Skytte

Tvillingen

Første halvdel af dagen er god til at lave aftaler i og være social. Fra midt på dagen er der ikke tid til så meget snak, men du må koncentrere dig om det vigtigste.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vægt/Skorpion

Krebsen

Det er vigtigt, at du starter dagen med at planlægge dine arbejdsopgaver. Midt på dagen kan det blive nødvendigt at revidere og måske udsætte dine projekter.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Jomfru/Vægt

Løven

Indtil midt på dagen er du særdeles kreativ og overskudsagtig. Derefter er det vigtigt at planlægge, hvad du virkelig vil have ud af resten af dagen. Ellers er tiden spildt.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løve/Jomfru

Jomfruen

Først på dagen foretrækker du at beskæftige dig med det vante og trygge, men midt på dagen vil du åbne mere op og få lyst til lidt mere sjov og løssluppenhed.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebs/Løve

Vægten

Al vigtig kommunikation skal helst på plads inden middag, da følelserne i resten af dagen kan spille dig et puds. Du kan opleve, at det er svært at tænke klart.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Tvilling/Krebs

Skorpionen

Alt hvad der har med økonomi at gøre, er i fokus indtil midt på dagen. Derefter kan du med fordel bruge til at informere og kommunikere. Tag ingen vigtige beslutninger.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyr/Tvilling

Skytten

Du er særdeles aktiv og initiativrig i første halvdel af dagen. Derefter kan kræfterne godt ebbe noget ud, og du har behov for at tage det mere stille og roligt.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vædder/Tyr

Stenbukken

Du kan godt føle dig lidt energiforladt, og at du har fået det forkerte ben ud af sengen. Midt på dagen skifter energien til mere overskud, hvor du er langt mere aktiv.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Fisk/Vædder

Vandbæreren

Du er åben over for nye tanker i dag, men fra midt på dagen er det vigtigt at være mere drømmende og lytte til din intuition. Vent med at tage vigtige beslutninger.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Vandbærer/Fisk

Fisken

Du er seriøs og disciplineret i første halvdel af dagen, men efter kl. 13 kan du få nye ideer og ny inspiration, der godt kan ændre på dine oprindelige planer.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbuk/Vandbærer