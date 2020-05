Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Vædderen

Sundhed og velvære står i øverst på to-do-listen. Afsæt god tid til at tilberede et sundt måltid til dig selv og familien, og motioner gerne så meget som muligt sammen.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Tyren

Du har masser af energi, og du er oplagt til leg og kreativitet. Har du børn, giver det sig selv, ellers må du være en del sammen med åbne og spontane mennesker.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løven

Tvillingen

Skab nærvær i din familie, som nu må prioriteres. Afsæt også gerne lidt tid, hvor du kan være sammen med dig selv, så du kan få ladet batterierne godt op.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebsen

Krebsen

Menneskelig kontakt er afgørende, især i disse tider. Du er desuden både nysgerrig og lærenem. Brug noget tid på de sociale medier eller anden aktivitet på nettet.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

Løven

Hvis du skal bruge penge nu, så være lidt forsigtig og vent, hvis det er muligt. Pengene kan hurtigt få ben at gå på, så vær meget forsigtig i alle dine dispositioner.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tyren

Jomfruen

Du er meget hjælpsom og serviceminded. Du overkommer meget, hvad angår de daglige gøremål med oprydning og rengøring. Så kan du slappe mere af i næste uge.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædderen

Vægten

Alt er ikke, som det ser ud til at være. Pas derfor på snyd og bedrag. Hvis der er noget, der lyder for godt til at være sandt, så sig fra. Så undgår du mange ærgrelser.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Fisken

Skorpionen

Du er skabende og hittepåsom. Inviter gerne vennerne på en brainstorm – men er dette ikke muligt, så gå bare i gang selv, så du udnytter dine muligheder.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Skytten

Du er meget målrettet og har et stort overblik. Sæt dig derfor bevidst nogle klare mål - og gør hvad du kan for at bringe dem til opfyldelse. Det giver stor tilfredshed.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Stenbukken

Har du tid tilovers, så grib muligheden for at få en omgang frisk luft i guds frie natur. Det vil skabe mere klarhed, og det kan blive ugens højdepunkt. Så gå bare i gang.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytten

Vandbæreren

Du tænker dybt og intenst over tingene, og det på en lidenskabelig måde. Det er ikke tiden nu til smalltalk. Du har behov for dybde og intensitet samt ægte nærvær.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Fisken

Dine relationer er i centrum. Tag en god snak om, hvad I hver især forventer i den nærmeste fremtid. Det vil give jer stor gensidig glæde og en følelse af vækst.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægten