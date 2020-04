Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

VÆDDEREN

Kommunikation og forståelse er vigtige kodeord lige nu. Men der kan godt vise sig at være pænt store udfordringer i det, ligesom aftaler kan være svære at overholde.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:2

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

TYREN

Hvis du har behov for at forbedre din økonomi, kan du forsøge dig nu. Men det kræver, at du holder tungen lige i munden, når du forhandler eller foretager køb.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tyren

TVILLINGEN

Du har et stort energimæssigt overskud. Derfor kan du evt. starte på et projekt, men start på beslutningsplanet og vær parat til at forny dig og være helt åben.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Vædderen

KREBSEN

Du er meget sensitiv og har behov for rolige omgivelser. Brug noget af dagen på at meditere eller gå en lang tur. Frisk luft er vigtig, da du så får dine batterier ladet op.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Fisken

LØVEN

Du ønsker at gøre tingene på din helt egen originale måde. Eksperimenter og forsøg dig med noget, du ikke har prøvet før. Du vil lære rigtig meget af denne proces.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

JOMFRUEN

Du når bedst dine mål med disciplin og udholdenhed. Sæt dig også helt klare mål, og gør hvad du kan for at nå dem. Men hav god tålmodighed undervejs i processen.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

VÆGTEN

Du har behov for mere viden om andre mennesker i andre kulturer. Har du en god bog eller en dvd om dette emne, kan du med meget stor fordel læse den nu.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skytten

SKORPIONEN

Din viljestyrke er stor, og du går ikke på kompromis med hverken dig selv eller andre. Dyrk eventuelt nogle aktiviteter, som kræver en særlig intens indsats.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Skorpionen

SKYTTEN

Der kan meget let opstå fejlvurderinger og misforståelser lige nu. Derfor gælder det om at være meget skarp i din kommunikation, ikke mindst når du indgår aftaler.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vægten

STENBUKKEN

Læg klare planer for dine gøremål, ellers kan du opleve, at du spilder både din egen og andres tid. Kommunikationen kan være uklar, fordi noget ikke siges direkte.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:5

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Jomfruen

VANDBÆREREN

Du er meget kreativ og har mange strenge at spille på. Da du også har et stort personligt overskud, er det perfekt. Dog kan kommunikationen kikse grundet uklarhed.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Løven

FISKEN

Du ønsker at hygge dig i hjemlige omgivelser, og nu er muligheden der. Slet eventuelle aftaler og hyg dig alene det meste af tiden. Det lader batterierne bedre op.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Krebsen