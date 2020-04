Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



God læsning!

VÆDDEREN

Du er meget næstekærlig og tilsidesætter gerne dig selv og dine egne behov, hvis du har mulighed for at gøre en indsats for andre - men glem ikke HELT dig selv.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Fisken

TYREN

Afprøv dine ideer i praksis, før du sætter dem i søen, ellers kan du risikere at spilde meget tid, og det er bedst at undgå. Det gælder om at holde ud og være tålmodig.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

TVILLINGEN

Koncentrer dig om det, du er allerbedst til nu. Lav en realistisk målsætning og hold dig helt til den. På den måde optimerer du dine resultater og dine mål.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

KREBSEN

Du har brug for en pause i dagligdagen, som måske er påvirket af krisen. Lad som om du har en normal dagligdag, så din krop og psyke bedre kan klare udfordringerne.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skytten

LØVEN

Du er meget fokuseret på, hvad du vil, men forvent ikke, at andre har det på helt samme måde. Det bedste er derfor, at du klarer det hele selv uden andres hjælp.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skorpionen

JOMFRUEN

Planlægninger er vigtigt nu, og hold tingene på beslutningsplanet. Så må udførelsen komme på et senere tidspunkt, når du har fået styr på beslutningerne.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vægten

VÆGTEN

Lav en to-do-liste, så du får klaret alle de dagligdags gøremål uden for meget tidsspilde. Der kan nemlig let komme nogle ting på tværs, som forstyrrer dig.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:5

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Jomfruen

SKORPIONEN

Du har behov for at slippe kontrollen og vise dine kreative og spontane sider frem til dine omgivelser. Gør unyttige ting, bare fordi du har det sjovt med det.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Løven

SKYTTEN

Du har behov for den nærhed, som kun dine nærmeste kan give dig. Beslut dig derfor til at ’dømme hule’ og hyg jer sammen det bedste, I har lært. Trygheden er vigtigst.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Krebsen

STENBUKKEN

Du kan have svært ved at koncentrere dig om flere ting samtidig, hvad der kan være behov for nu. Få derfor klarhed over dine tanker, så du forbedrer koncentrationen.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

VANDBÆREREN

Du har brug for at kunne nyde livet og opleve livskvalitet. Vær bevidst om dine behov og gør alt for at få dem opfyldt, uanset hvor meget det kræver af dig.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tyren

FISKEN

Dit temperament er lidt uregerligt nu, måske fordi du er styret af dine følelser. Men lad dig ikke gå på af det. Giv slip på kontrollen og tag det hele, som det kommer.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vædderen