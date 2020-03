Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

God læsning!

VÆDDEREN

Du kommunikerer godt og flydende, og du har behov for at snakke med alle i familien, også dem der bor lidt på afstand. Brug derfor telefon eller pc til den store guldmedalje.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

TYREN

Du kan få en ny ide til, hvordan du får din økonomi til at hænge bedre sammen i fremtiden. Måske kan du finde en besparelse – for hvad der er sparet, er tjent.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tyren

TVILLINGEN

Du har et stort energimæssigt overskud, som du her i weekenden må se at få brugt på en god måde. Beslut at skabe et nyt projekt, og sæt det i gang, når tiden er inde.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Vædderen

KREBSEN

Du er meget sensitiv og har brug for rolige omgivelser i hjemmet, hvis du skal fungere optimalt. Tag en slapper, en lur, mediter eller lav yogaøvelser i løbet af dagen.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Fisken

LØVEN

Du vil gøre tingene på din helt egen originale måde, og din frihedstrang er stor. Eksperimenter og forsøg dig med noget, du aldrig har prøvet før – du føler, at du vokser.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

JOMFRUEN

Du når kun dine mål, hvis du har den nødvendige disciplin og udholdenhed. Sæt dig også klare mål og formuler dem skriftligt. Derved bliver det mere konkret.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

VÆGTEN

Du har behov for mere viden om andre mennesker og kulturer. Din nysgerrighed er stor, og du er særdeles lærenem. Beslut dig for en udflugt i sommerens løb.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skytten

SKORPIONEN

Din viljestyrke er enorm, og du går ikke på kompromis med hverken dig selv eller andre. Dyrk nogle aktiviteter alene, som kræver en særlig intens indsats.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Skorpionen

SKYTTEN

Det er vigtigt at styrke din fokus på de daglige rutiner som fx ernæring og sundhed. Denne weekend er som skabt til at leve sundt og få motion og frisk luft.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vægten

STENBUKKEN

Læg klare planer for dagen. Husk også at vurdere, om der er plads til forbedringer i din dagligdag, hvad der er ret stor sandsynlighed for. Tag en god beslutning.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Jomfruen



VANDBÆREREN

Du er meget kreativ og har mange strenge at spille på. Da du også har et stort

personligt overskud, spreder du en god stemning omkring dig, og det gør alle glade.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Løven

FISKEN

Du ønsker at hygge dig i hjemlige omgivelser. Er dette ikke muligt, så skab selv en hyggelig atmosfære med nærvær og intimitet. Det giver en positiv tilfredshed.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Krebsen