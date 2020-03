Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

Vædderen

Dit aktivitetsniveau er mindre end sædvanligt. Derfor må du begrænse dine aktiviteter til det mest nødvendige. Du har brug for ro og alenetid for at oplade batterierne.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:2

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Fisken

Tyren

Du har brug for frihed til at gøre tingene på en ny og anderledes måde, også for at bryde med rutinerne. Brug dit netværk, hvis du løber helt tør for ideer.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Tvillingen

Der stilles store krav til dig, både udefra og inde fra dig selv. Du må tage ansvar for dette og arbejde målrettet for at komme i balance. Det skal nok lykkes.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Krebsen

Du oplever dine følelser på et dybere plan end sædvanligt, og det passer dig fint. Undgå at blive revet med af de – nogle gange - negative følelser fra dine omgivelser.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Løven

Du er selskabeligt anlagt og kan med din pædagogiske sans se, hvilke mennesker der passer godt sammen og derfor bør bringes i kontakt med hinanden.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Vægten

Jomfruen

Det er vigtigt, at du arbejder efter en fast dagsorden, selv om det er weekend. Du har nemlig nok at se til, og du skulle gerne nå det hele og opfylde målsætningen.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Vægten

Dit fysiske velvære kan blive bedre ved at justere på de daglige vaner. Gå eller løb en tur sammen med din partner og spis bagefter en god og sund middag.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Skorpionen

Du er både kreativ og produktiv, og du har det bedst, hvis du kan udfolde dig sammen med børn eller barnlige sjæle. Du skaber en rigtig god stemning, hvor du er.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Løven

Skytten

Din bolig er nu i fokus. Er der noget, der trænger til at blive ryddet op i eller forbedret, kan du med fordel gå i gang med det. Din familie vil synes godt om det.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Krebsen

Stenbukken

Du bar behov for at forkæle dig selv lidt. Tag det med ro og giv dig god tid til at tilberede et godt måltid mad. En god gang massage kan give en følelse af lykke.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:1

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tyren

Vandbæreren

Du er rig på initiativer og kan få noget til at ske. Intet kommer af sig selv, så sæt gerne gang i nogle aktiviteter og sørg for at få andre til at være behjælpelige.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vædderen

Fisken

Dine fornemmelser, fantasier og drømme optager dig meget. Tag evt. på en kunstudstilling og lad dig inspirere. Det vil være rigtig godt bare at hvile i dig selv.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Fisken