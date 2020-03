Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

God læsning!



VÆDDEREN

Du trænger til at komme lidt ud for at få lidt luft under vingerne. Tag eventuelt et par feriedage mere, hvor du kan lære nyt ved fx at tage et kursus i personlig udvikling.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skytten

TYREN

Du kan bruge din store viljestyrke og nå det, du gerne vil. Men vis hensyn til andre, så du ikke risikerer at møde en ellers unødvendig modstand fra deres side.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skorpionen



TVILLINGEN

Du er empatisk og er god til at lytte og sætte dig ind i andre menneskers situation. Det kan du bruge til at forbedre dine relationer med, herunder dit parforhold.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vægten

KREBSEN

Der er fokus på din sundhed. Motioner evt. lidt mere og spis flere grøntsager, så forbedrer du især fordøjelsen, som ellers godt kan være en udfordring lige nu.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Jomfruen

LØVEN

Du har et meget stort behov for at deltage i aktiviteter, som er sjove, legende og/eller lystbetonede. En flirt kan komme på tale og udvikle sig godt og spændende.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Løven

JOMFRUEN

Du er ret følelsesbetonet og lidt nærtagende. Pas på dig selv ved fx at være mest muligt sammen med dem, som du holder allermest af. Se lyst på tingene.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Krebsen

VÆGTEN

Du kan forbedre dit forhold til dine søskende eller dine naboer gennem en god dialog, hvor der også kan foregå en del smalltalk, men det tager du gerne med.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

SKORPIONEN

Du har sans for det økonomiske nu, og du kan evt. være heldig med at gøre et godt køb eller en investering, men undgå de usikre aktier og vælg i så fald obligationer.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tyren

SKYTTEN

Mærker du, at dit temperament er ved at gå i udbrud, så tæl til 10 for at få det normaliseret igen. Det vil også hjælpe at motionere for at brænde noget energi af.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vædderen



STENBUKKEN

Du kan være modtagelig overfor andres stemninger og følelser. Du kan fx mærke, når der er noget, der ikke er, som det skal være. En meditation kan hjælpe her.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Fisken

VANDBÆREREN

Lige nu kan du se muligheder, du måske normalt ikke ser. Men hold fast i at gøre tingene på din helt egen måde og vær ret ligeglad med, hvad andre mener om det.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

FISKEN

Brug din stærke vilje, disciplin og udholdenhed, som nu kan bringe noget godt med sig fx jobmæssigt. Din tålmodighed og udholdenhed vil kunne hjælpe dig i mål.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:6

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken