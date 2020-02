Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

Vædderen

Livets kreative sider er i centrum, herunder kunstnerisk udfoldelse. Sæt derfor god tid til af til dette, og husk også virkelig at nyde det i fulde drag undervejs.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Løven

Tyren

Nu er nærheden og omsorgen i centrum. Er du i job, at det vigtigt at afsætte god tid til familien og dig selv, når du kommer hjem. Det giver glæde at være tæt sammen.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Krebsen

Tvillingen

Kommunikation og udveksling er væsentlige livsområder nu. Du er også meget nysgerrig og lærenem, så det vil være godt at læse en bog eller tage på kunstudstilling.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

Krebsen

Har du brugt for mange penge på det seneste, må du lave en strategi forresten af måneden. Der skal nu bringes harmoni og balance på kontoen.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv 3:

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyren

Løven

Dine følelser er i fokus, og det er vigtigt at være helt åben omkring følelseslivets mange facetter. Det giver dig en vigtig, personlig oplevelse og indsigt.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædderen

Jomfruen

Dit dybe følelsesliv kan nu tilgodeses, måske efter nogen tids tørke på området. Fokusér meget på den indre verden, fantasien og intuitionen for at øge glæden.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Fisken

Vægten

Nu er det tiden til at fokusere på dine interesser, som måske har været underprioriteret. Du har brug for fornyelse og vil befinde dig godt i gruppesammenhænge.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Skorpionen

Du kan gennemføre, hvad du vil, især hvis du bliver lidt bedre til at prioritere. Hvis du også sætter din vilje ind på det, kan du gennemføre de helt store projekter.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Skytten

Du er en gevinst i ethvert selskab i dag. Du er i dit es og kan være decideret morsom at være sammen med. Du får hele tiden nye, overraskende ideer og indfald.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytten

Stenbukken

Du tænker dybt og intenst over livet og dets tildragelser, og din vilje er gjort af jern. Derfor er du ikke til selskabelighed, smalltalk og andre overfladiske ting.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Vandbæreren

Dine relationer er i den grad i fokus, så lav ikke andet i dag end at være sammen med andre, du holder af. Det vil give et meget stort udbytte for alle parter.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vægten

Fisken

Du har mange småting, du skal have ordnet derhjemme, mest på det lavpraktiske område. Men giv dig også tid til sundheden og spis et godt måltid med familien.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Jomfruen