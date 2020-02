Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet? Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder. God læsning!

VÆDDEREN

Nu er værdierne i fokus, herunder pengene. Skal du købe nyt, ser det

nogenlunde fornuftigt ud, hvis du bare tænker dig om og ikke forhaster dig alt

for meget.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:5

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Tyren

TYREN

Du har stadig behov for udtalt nydelse og kvalitet, og du vil ikke købe

tingeltangel og skrammel i det hele taget. Du ønsker som Tyr kun

kvalitetsting.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:5

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Vædderen

TVILLINGEN

Du har brug for oplevelser, der har med kunsten eller naturen at gøre. Du har

også brug for at drømme og bruge din store fantasi, som du nu kan bruge

kreativt.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:2

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Fisken

KREBSEN

Frihed er et nødvendigt gode nu. Du nyder at gøre tingene på din egen måde,

og du er helt ligeglad med, hvad andre mener om den sag - og dermed basta.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

LØVEN

Nu skal dine mål og ambitioner opfyldes og virkeliggøres. Derfor vil du gøre

alt, for at realisere dig selv – og det skal nok lykkes for dig, så du bliver

ganske tilfreds.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

JOMFRUEN

Parforholdet er i fokus, og har du i forvejen et forhold, kan du, med fordel, fri

til din udkårne. Har du ikke et forhold, så arranger en spændende date. Måske

er der bid.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:2

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skytten

VÆGTEN

Du er lidenskabelig og ønsker at gå i dybden. Det gælder både på jobbet og

derhjemme. Det er dog også en dag, hvor du også har brug for at bevæge dig

indad.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skorpionen

SKORPIONEN

Du besidder et stort overskud, og det kommer også din partner og din familie

til gode. Derfor er det godt at afsætte god tid til samvær på det helt nære plan.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet 5:

I dag svinger du godt med: Vægten

SKYTTEN

Nu er det de små, men vigtige, opgaver, der skal fokuseres på. Sørg for at have

et så stort overskud som muligt, så får alle parter mest muligt ud af

situationen.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

STENBUKKEN

Du sprudler, og du elsker det, og det gør dine omgivelser også. På den anden

side skal du også være opmærksom på ikke at brænde dit lys i begge ender.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løven

VANDBÆREREN

Nærheden og familien er i fokus sammen med lokalsamfundet. Det er her, det

er bedst at være i dag. Deltag i det, der nu foregår, og få en rigtig god dag ud af

det.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebsen

FISKEN

Samspillet med omgivelserne er omdrejningspunktet i dag. Er der beskeder,

du ikke har fået givet, så gør det nu. Så kan du få ryddet godt op i stakkene.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvillingen