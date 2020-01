Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



God læsning!

VÆDDEREN

Du besidder et stort overskud, og du kan nærmest ikke undgå at blive lagt mærke til. Brug det til at opmuntre dine omgivelser på en lys og legende måde.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Løven

TYREN

Det er vigtigt for dig at være sammen med din familie og vise det nærvær og den empati, der er behov for. Sammen kan I besøge andre familiemedlemmer.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:2

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Krebsen



TVILLINGEN

Du kan føle dig rastløs, fordi der hele tiden er nye emner, som fanger din nysgerrighed, og som du gerne vil undersøge nærmere. Det er virkelig givende.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

KREBSEN

Du søger kvalitet i livet gennem sanseoplevelser. Måske tager du på et wellness-ophold - eller du nyder at gå en lang tur med masser af natur og frisk luft.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tyren

LØVEN

Tænk dig om, inden du handler. Du er ilter og temperamentsfuld, og du har ikke langt fra tanke til handling. Men vent ikke på, at andre er med, bare gå i gang.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vædderen



JOMFRUEN

Du har en stor, indre aktivitet og en fantastisk fantasi og intuition. Det kan være svært at beskrive dine oplevelser, men det hjælper med at have noget alenetid.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Fisken

VÆGTEN

Du fungerer bedst i en gruppe, hvor der også er plads til at være sig selv. Du har behov for at hente inspiration og at kunne være original helt på din egen måde.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

SKORPIONEN

Du har store ambitioner nu, og du giver ikke op, før du har opnået et tilfredsstillende resultat. Det er vigtigt undervejs at holde pause flere gange i forløbet.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

SKYTTEN

Du filosoferer meget over livet og erkender dettes mange sandheder, som har mange facetter. Det er berigende, hvis du læser om fx om religion og andre livsanskuelser.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skytten

STENBUKKEN

Du har god kontakt til livets mere skjulte sider. Dette hjælper dig til at komme bedre i kontakt med dine dybe ressourcer. Derved kan du indlede en større forvandling.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skorpionen

VANDBÆREREN

Du kan tage vigtige beslutninger nu, og du kan indgå aftaler med andre. Men tjek det hele en ekstra gang, da der meget let kan opstå misforståelser undervejs.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vægten

FISKEN

Nu er det vigtigt at give din sundhed og dit helbred opmærksomhed. Frisk luft og naturoplevelser er noget af det bedste, du kan gøre for dig selv og dit velvære.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Jomfruen