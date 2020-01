Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

Vædderen

Dine værdier skal til revision. Overvej, om de skal skiftes ud, og så tag konsekvensen og sæt gang i projekterne. Det kan ikke være bedre tidspunkt end nu.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tyren

Tyren

Dit følelsesliv trænger til ro og afklaring. Det vil være ekstra godt for dig at være alene noget af dagen, så der kan blive mulighed for mere egenomsorg.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tyren

Tvillingen

Du har behov for at meditere, dyrke yoga eller lignende. Vær sammen med dig selv og gå en lang tur eller få dig en ægte og inspirerende kunstoplevelse.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisken

Krebsen

Interesserne og fællesskaber er i fokus. Inviter derfor nogle venner på besøg og find på noget nyt og givende at være sammen om. Succesen venter om hjørnet.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Løven

Det er godt at afsætte tid til at gøre op, hvilke mål du vil sætte dig, og som du ønsker at fuldbyrde. Det handler om din nærmeste fremtid, ikke mindst jobmæssigt.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Jomfruen

Du har store armbevægelser, og du har behov for glæde og storsind. Det vil også glæde dig at finpudse din humoristiske sans, fx ved at fortælle vittigheder.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytten

Vægten

Du har en stærk vilje, men vær opmærksom på at bruge den rigtigt. Det kan nemlig give den helt store succes, netop på en dag som denne. Det er fantastisk.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Skorpionen

Du har fuldt fokus på dine relationer, herunder dit eventuelle parforhold. Du er åben, og møder samme åbenhed fra andre. Få talt ud om eventuelle udfordringer.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vægten

Skytten

Nu er det søndag, og du kan endelig få lavet nogle af de daglige, lavpraktiske ting, som du ikke har haft tid til på det seneste. Det giver tilfredshed og er en befrielse.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Stenbukken

Du har et stort overskud, som du kan bruge kreativt og konstruktivt. Men vælg noget ud, du virkelig gerne vil, så du udnytter mulighederne til fulde.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Løven

Vandbæreren

Det er familie og nærhed, der er det vigtigste for dig i dag. Brug derfor dagen sammen med familien og få en meget stor oplevelse ud af det i jeres fællesskab.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebsen

Fisken

Du er meget nysgerrig og lærenem. Men husk også at lave unyttige ting i dagens løb, så du kan lade op til næste uges udfordringer. Det giver større overskud

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tvillingen