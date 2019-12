Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?



Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

Vædderen

Du har overskud og vil gerne bruge energien så kreativt som muligt. Gerne sammen med børn eller mennesker der er spontane – lige hvad du har brug for nu.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løven

Tyren

De nære ting er nu på dagsordenen, og du har det bedst i familiære omgivelser. Tag det stille og roligt, sæt tempoet lidt ned og bliv dejligt afstresset.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Krebsen

Tvillingen

Du er nysgerrig og har et stort behov for kommunikation på skrift eller i tale. Du er samtidig meget kreativ til stor glæde for dig selv og dine nære omgivelser.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

Krebsen

Værdierne i livet er i centrum, herunder pengene. Men også hjemmelivet, nærheden og følelserne skal med, og du får det hele til at fungere nærmest perfekt.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyren

Løven

Du er kreativ og har stort overskud. Du er ikke kedelig at være sammen med, for at sige det mildt. Det kan endda slå over i det festlige hjørne, før dagen er forbi.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædderen/Løven

Jomfruen

Du har behov for at dyrke din indre side, og du er særdeles intuitiv og drømmende. Du er nærmest helt clairvoyant, når du bruger dine evner fuldt ud.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv:2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisken

Vægten

Du får en del geniale indfald, og nogle af dem kan realiseres, hvis du slår dig sammen med nogle venner. I kan som gruppe inspirere hinanden på bedste vis.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Skorpionen

Målene og ambitionerne er i centrum, og du er god til at tænke abstrakt og intuitivt. Lytter du til din indre stemme, kan du nærmest tiltrække et mirakel.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Skytten

Du har i dag dit eget tegns egenskaber. Du har behov for at se positivt og optimistisk på tingene – og have god humoristisk sans. Fortæl morsomme historier.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skytten

Stenbukken

Økonomi er i fokus for tiden, og du har nogle planer for fremtiden, som er vigtige. Det hjælper at tænke på noget andet indimellem, så slap af med en god bog.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Vandbæreren

Det er vigtigt at have tid sammen med din partner. I må se at få lavet nogle aftaler, for eksempel om en større rejse eller en ny måde at leve sammen på.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vægten

Fisken

Nu handler det om jobbet og nogle praktiske, dagligdags ting, der skal ordnes. Har du gamle regninger, der skal betales, så få det gjort og skaf dig ro i sjælen.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfruen