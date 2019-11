Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder. Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

VÆDDEREN

Du har behov for at søge tilbage til rødderne, dvs. din barndom. Du vil gerne finde din slægt for at finde svar på, hvorfor du er, som du er. Det er spændende.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Krebsen

TYREN

Nogle gode samtaler med dine naboer og/eller dine søskende kan hjælpe dig til at give slip på tanker, som kan have irriteret dig tidligere. Vær åben og lydhør.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

TVILLINGEN

Du er kræsen og kvalitetsbevidst i dine indkøbsvaner og betaler gerne lidt mere for mærkevarer i topkvalitet. Men pas på, da kvaliteten godt kan svinge.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tyren

KREBSEN

Dit energiniveau er højt, og du er nem at overtale til at gå i gang med nye projekter, hvis du kan se en udfordring i det. Men se på, hvad du brænder mest for.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vædderen

LØVEN

Musik, film, teater og andre kunstarter kan give dig dybe oplevelser, og det kan gøre, at du lettere komme i kontakt med din egen indre verden. Brug fantasien.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Fisken

JOMFRUEN

Du har behov for at dyrke dine interesser sammen med en gruppe af ligesindede, fx i en forening eller en anden gruppe, hvor I kan udveksle jeres erfaringer.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

VÆGTEN

Det er vigtigt, at du udviser stor disciplin og holder alle de aftaler, som du indgår med andre, når du din målsætning på den bedste måde. Vær diplomatisk.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med:

SKORPIONEN

Internationale forhold og andre landes kulturer interesserer dig. En udlandsrejse kan give dig en større viden og forståelse for andre folks kulturer.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skytten

SKYTTEN

Din viljestyrke er stor nu, så du kan gennemføre det, du beslutter dig for. Dog har andre ikke den samme graf af motivation som dig, så forvent ikke for meget.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skorpionen

STENBUKKEN

Det er vigtigt, at du holder dig til de aftaler, som du har indgået, så du ikke kommer til at skuffe andre. Tjek gerne en ekstra gang, at alt er, som det skal være.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Vægten

VANDBÆREREN

Der er fokus på dit fysiske velbefindende, som du kan forbedre ved at dosere den rette mængde kost, motion og søvn. Få evt. en helbredstjek hos din læge.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Jomfruen

FISKEN

Du har det bedst med børn og barnlige sjæle. Der må være plads til, at du kan udtrykke dig, som den du virkelig er. Giv dit indre barn plads til at udfolde sig.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Løven