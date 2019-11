Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?



Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

Vædderen

En urolig søndag, især sidst på dagen og om aftenen. Her er der stor friheds- og oprørstrang, som ikke er så let at få tilfredsstillet. Men forsøg alligevel.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Stenbukken/Vandbæreren

Tyren

En noget speciel søndag, hvor tingene har en tendens til ikke at gå som håbet, især sidst på dagen og om aftenen. Der stilles rigtig mange store krav til dig.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Skytten

Tvillingen

Det er en udfordrende søndag, især sidst på eftermiddagen og om aftenen, så det er godt, det er weekend. Forbered dig også på en ret hård arbejdsuge.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Krebsen

Det er en ret udfordrende søndag, især sidst på eftermiddagen og om aftenen. Du kan blive konfronteret med dig selv eller andre, som kræver en reaktion.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vægten

Løven

Der er meget, der skal ordnes på denne udfordrende søndag, især sidst på eftermiddagen og om aftenen. Det kan give knas i relationerne, og det kræver handling.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Jomfruen

En noget udfordrende søndag, især om aftenen. Du ønsker frihed, men bliver nødt til at tage dig af nogle lavpraktiske ting, og også tænke på jobbet i morgen.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Løven

Vægten

Hold lav profil på denne lidt uregerlige søndag, især sidst på dagen og om aftenen. Din kreativitet er ikke, hvad du kunne ønske, og det kan gå ud over familien.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Krebsen

Skorpionen

Tag den lidt med ro i dag og tænk dybt over tingene, især hjemmelivet og dine følelser. Få slappet af, hvis det er muligt. Det er vigtigt at få lidt frihed fra pligterne.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tvillingen

Skytten

Pas på med, hvad du siger, og hvilke signaler du generelt udsender. Ellers kan du meget let komme til at sige noget overilet, som du efterfølgende fortryder.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tyren

Stenbukken

Du kan komme i en mindre personlig krise i dag, især sidst på dagen og om aftenen. Det er værdierne der er i spil, herunder økonomien, så smæk pengekassen i.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vædderen/Stenbukken

Vandbæreren

Du har brug for lidt ro, men det er svært at finde på denne søndag. Du kan meget let blive stresset, især om aftenen. Tag den i stedet med ro og nyd det.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisken

Fisken

Gør noget godt for dig selv, selv om det ikke er let. Du har hårdt brug for alenetid, men det kræver en beslutning, som du skal holde meget fast i.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Vandbæreren