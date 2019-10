Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

Vædderen

Du kan engagere dig i en klub, en organisation eller et socialt projekt sammen med folk, der deler dine meninger. Lige nu er din familie dem, der bakker dig mest op.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbærer

Tyren

At finde ro og indre tryghed betyder mindre for dig lige nu, så du bruger din energi på din karriere eller på at markere dig udadtil. Du drager omsorg for dine kolleger.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Stenbuk

Tvillingerne

Du er kun tilfreds, hvis du er på vej mod et eller andet mål. Du kan forsøge at løse dine problemer ved at være i konstant bevægelse. Men svaret er lige foran dig.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tyr

Krebsen

Du er fascineret af det, der er forbudt eller tabu. Du har et stort behov for spænding, der sætter dig i stand til at udforske det skjulte – også i dit eget indre.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skorpion

Løven

Erkend, at du har brug for masser af følelsesmæssig støtte lige nu. Du omgiver dig med mennesker, som du er tryg ved, men undgå at blive afhængig, det kan skabe uro.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Krebs

Jomfruen

Du er sensitiv – fysisk og følelsesmæssigt. Vær opmærksom på, hvordan din krop har det. Du er nødt til at indøve nogle sunde rutiner for at få den til at fungere optimalt.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Fisk

Vægten

Du har brug for at være kreativ, men det kan være lidt svært at finde ud af, hvad du præcis skal gøre. Men vær spontan, da du så bliver bedre til at udtrykke dig selv.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Løve

Skorpionen

Find ud af, hvor du skal placere dig selv. Du søger et fast udgangspunkt, og du prøver at skabe rammer, der giver dig basal tryghed. Men du har også brug for frihed.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbærer

Skytten

Lige nu er du god til at forstå andre, men du kan komme til at glemme, hvem du selv er. Vent med at tage stilling til senere, så undgår du at være alt for ubeslutsom.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tyr

Stenbukken

Du har brug for feedback fra andre. På en måde er du usikker på dit værd eller på, om du har ret til at gøre det, du gør. Stå 100 procent ved dig selv i alt, du gør.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisk

Vandbæreren

Ikke alt er personlige angreb, så reagér ikke for hurtigt eller for voldsomt. Du har ikke desto mindre brug for at udtrykke dig fult og helt, så giv plads til dine dybe følelser.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Stenbuk

Fiskene

Du er meget sensitiv, så dine følelser kan komme til at fylde for meget. Du har brug for nogle gode alene-stunder. Så kan du samle dig selv og genoplade dine batterier.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Krebs