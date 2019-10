Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

Vædderen

Du oplever, at man prøver at stoppe dig. Især din chef kan opleves som begrænsende eller direkte undertrykkende. Gør dit arbejde godt og hold fuldstændig lav profil.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Løve

Tyren

Du bør ikke investere eller påbegynde nye, store projekter. Du kan nemlig mangle realitetssans eller være dårligt forberedt, og du skal forholde dig til en skjult dagsorden.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løve

Tvillingerne

Du gennemgår en mindre forvandling og er i gang med at rydde op. Der er forhold i dit liv, som skal fjernes eller indtage en mindre dominerende rolle. Mærk efter indeni.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Jomfru

Krebsen

Du bevæger dig væk fra modstand og til et mere neutralt territorium, og du trækker følehornene til dig. Du skjuler dig lidt. Du er det dybe vand og den stille grund.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytte

Løven

Nu skal du forholde dig til, hvordan andre vil have det. Du har været vant til selv at kunne bestemme, men nu må du fuldstændig stole på andre, før du handler.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Skytte

Jomfruen

Du får sagt, hvor skabet skal stå, og det frigør en masse kreativ energi. Du skærer ind til benet og forholder dig til det centrale i det, som du har ansvar for.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tyr

Vægten

Du er ret så kreativ, for du har stor fantasi og indlevelsesevne. På den lidt negative side har du svært ved at håndtere noget, der kræver, at du tænker logisk.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Skytte

Skorpionen

Du kan føle dig lidt frustreret. Du forsinkes eller forhindres i at gennemføre dit projekt. Måske har du et hængeparti fra fortiden, som det er tid til at få ordnet først.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løve

Skytten

Du kan se frem til et behageligt møde. En god ven overrasker dig nemlig. Det er tid til at træde i karakter. Nu skal du vise, hvad du for alvor føler. Slip følelserne fri.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skorpion

Stenbukken

Du skal arbejde på at udtrykke dig på en konstruktiv måde. Du har masser af energi, og hvis den ikke får lov at udfolde sig, ender det i et temperamentsbål. Tænk dig om.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvilling

Vandbæreren

Prøv at rette din opmærksomhed mod de små opgaver lige foran dig. På den måde gør du stadige fremskridt. Prøver du at forcere en situation, får du for meget modstand.

Kærlighed:4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægt

Fiskene

Du har masser af initiativ, men du fejler, hvis du slår større brød op, end du kan bage. Du har god grund til at have selvtillid, men sørg for at dosere den rigtigt.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Krebs