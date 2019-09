Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

Vædderen

Der er fokus på dine menneskelige relationer. Andre forventer en del af dig, herunder din partner, så vær forsigtig med, hvad du siger ja til. Sæt grænser.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vægten

Tyren

Du har god føling med, hvad din krop har brug for i dag. Løb eller gå derfor en længere tur i naturen og lav derefter sund mad – og lad det ske i en hyggelig atmosfære.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:6

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Tvillingen

Du har behov for lidt adspredelse og underholdning. Tag evt. i byen eller arranger selv en lille sammenkomst med de mennesker, som du holder af.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Løven

Krebsen

Familien og/eller dine nærmeste betyder ekstra meget for dig i denne tid. Det vil i høj grad nære dine følelser, hvis du bruger noget mere tid sammen med dem.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Krebsen

Løven

Du er nysgerrig, og din kommunikation med de mennesker, du møder, vil inspirere dig og lære dig nyt. Det kan bringe helt nye muligheder ind i dit liv.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Tvillingen

Jomfruen

I dag har du behov for at berige din tilværelse med sanselige oplevelser. Nyd en god middag eller en kulturel oplevelse. Tag evt. på en kunstudstilling eller gå i teatret.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tyren

Vægten

Det er vigtigt i dag, at du tager initiativ til at få sat gang i tingene, hvis der skal ske noget i en bestemt sag. Du skal ikke forvente, at andre vil gøre det for dig.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Vædderen

Skorpionen

Du er i besiddelse af en fantastisk intuition. Stol på den, hvis du er i tvivl om noget, og den kan hjælpe dig til at forstå, hvordan tingene hænger dybere sammen.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Fisken

Skytten

Dine tanker og ideer kan provokere nogle, men inspirere andre. Del dine ideer med ligesindede, som vil få glæde og inspiration af det du giver videre til dem.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Stenbukken

I dag kan du møde forhindringer, men lad dig ikke slå ud af dem. Du kan nå langt, hvis du arbejder for det og har den fornødne udholdenhed og tålmodighed.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:6

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Vandbæreren

Du oplever, at din livsanskuelse kan blive revideret i mødet med mennesker fra andre kulturer. Vær opmærksom på, hvor I kan mødes, og brug dette som springbræt.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skytten

Fisken

Du er i det lidenskabelige hjørne i dag, og lige meget hvad du beskæftiger dig med, privat eller jobmæssigt, gør du det med stor intensitet. Husk at være hensyntagende.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skorpionen