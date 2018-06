Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?



VÆDDEREN

Oven på den hårde lørdag går det lidt bedre i dag. Afsæt derfor tid til nydelse og afslapning i det omfang, det er muligt. Tak evt. et kig på det nyeste kontoudtog.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:2

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Skorpionen

TYREN

I dag er der mere ro over tingene, så det du ikke nåede i går sammen med din partner, kan du bedre overkomme i dag. Tilbring derfor dagen med nærvær.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vægten

TVILLINGEN

I går måtte du sikkert knokle, selv om du ikke havde ret meget overskud. Det går lidt lettere i dag, hvor der også bliver tid til samvær med andre mennesker.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

KREBSEN

I modsætning til i går har du nu mere overskud til fx at være sammen med børn eller barnlige sjæle. Det er meget vigtigt at lege og have det lidt sjovt.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Løven

LØVEN

I dag er der lidt mere overskud til at være sammen med din familie på en nærværende måde. Det er til alles bedste, så afsæt tid til det med hård hånd.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:2

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Krebsen

JOMFRUEN

I dag går det bedre med vigtig kommunikation. Derfor kan på din pc og din telefon godt bliver rødglødende i dag. Til gengæld kommer du langt på to-do-listen.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

VÆGTEN

I dag er der langt mere ro på økonomien, selv om du stadig skal holde lidt igen, så du undgår risikable køb eller udlån – og forsigtigheden vil lønne sig.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tyren

SKORPIONEN

Dine følelser var noget svingende i går, og selv om de er mere stabile i dag, kan du godt mærke, at det er hårde tider, hvor man ikke får så meget nærhed.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vædderen

SKYTTEN

Du har stadig behov for at gå lidt ’i kloster’ for at være sammen med dig selv i andægtighed. Det vil være godt med lidt mindfulness eller en gåtur i det fri.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:2

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Fisken

STENBUKKEN

I dag er der mere ro på end i går, så det du ikke nåede der, kan du komme længere med i dag, og det er stadig vennerne og interesserne, som står dig nært.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

VANDBÆREREN

Der er stadig meget, du gerne vil nå, og nu er det lidt lettere end i går, hvor der var en del forhindringer. Sæt dig bevidst et mål for dagen, så skal du nok nå det.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Stenbukken

FISKEN

Du har stadig behov for at tænke store tanker, men nu går det lidt lettere end i går med humøret og overskuddet, selv om det nok ikke når op på normalen.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Skytten