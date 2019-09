Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

VÆDDEREN

Det er nu, du skal overveje, hvad du vil med dit liv. Der kan være ændringer på vej, som kan være omfattende, men også særdeles spændende.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4



I dag svinger du godt med: Stenbukken



TYREN

Brug en del tid på at trække de store linjer i livet op og tag beslutning om, i hvilken retning, du ønsker at udvikle dig. Der er meget positive ændringer på vej.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet:4



I dag svinger du godt med: Skytten



TVILLINGEN

Du tænker dybt over tilværelsen, og det, du sætter din vilje ind på, er gennemførligt nu. Det er meget vigtigt at frasortere det, der ikke er nødvendigt.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4



I dag svinger du godt med: Skorpionen



KREBSEN

Dyrk dine relationer nu, ikke mindst dit parforhold. Hvis du har forsømt dette livsområde, er det nu, du har muligheden for virkelig at gå i offensiven.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4



I dag svinger du godt med: Vægten



LØVEN

Benyt dig af, at det nu er muligt at få lavet en masse praktiske ting derhjemme. Det vil også være godt at få ryddet op, hvis der er nok tid til det.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4



I dag svinger du godt med: Jomfruen



JOMFRUEN

Vær så meget sammen med familie og børn som muligt. Du har nu noget overskud til at være spontan og legende, og du får kæmpestor glæde af det.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5



I dag svinger du godt med: Løven



VÆGTEN

Det er tid til at være hjemme så meget som overhovedet muligt. Er du på job, så gør det så hjemligt som muligt, og husk at nyde det også. Det er tid for afslapning.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4



I dag svinger du godt med: Krebsen



SKORPIONEN

Det er tid til at få ordnet en masse skriftlige og mundtlige opgaver. Beskeder du ikke har fået givet, og information du ikke fik sendt – så prioriter dette.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4



I dag svinger du godt med: Tvillingen



SKYTTEN

Har du lyst til større køb eller investeringer, så skal du være lidt forsigtig. Undersøg alt grundigt først, så kan du til gengæld gøre en god forretning.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4



I dag svinger du godt med: Tyren



STENBUKKEN

Bring dig selv i fokus, og sørg for at have baglandet i orden. Det er vigtigt, at de er med i processen, så går det ret gnidningsfrit og bliver en succes.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:2

Vitalitet:4



I dag svinger du godt med: Vædderen



VANDBÆREREN

Snup noget alenetid, Gå eventuelt en lang tur og få frisk luft – og indånd al den livskraft, som naturen altid er så generøs med. Det bliver en god investering.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:2

Vitalitet:3



I dag svinger du godt med: Fisken



FISKEN

Vær social og besøg nogle af dem, du holder af at være sammen med. Gerne mennesker, du også deler interesser med. Det bringer meget lys og glæde.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:2

Vitalitet:4



I dag svinger du godt med: Vandbæreren