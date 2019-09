Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

God læsning!

VÆDDEREN

Du er tilsyneladende i dit es, hvor du befinder dig i begivenhedernes centrum. Men pas på med at overdrive og at tage tingene for givet. Du kan blive skuffet.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vædderen

TYREN

Du er i det indadvendte hjørne, hvor du behøver fred og ro til at falde i staver, at meditere, drømme og lignende. Din intuition er helt på toppen. Lyt til den.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:2

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Fisken

TVILLINGEN

Du er meget opfindsom og nytænkende, og du er levende og inspirerende at være sammen med. Og så bliver det bedre og bedre, som dagen skrider frem.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

KREBSEN

Selv om det er weekend, tænker du meget på fremtiden, både privat og professionelt. Dagen starter trægt, og du træffer bedst beslutninger om

eftermiddagen.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:2

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Stenbukken



Løven

Dagen begynder trægt, men du tænker store tanker sent på dagen, og måske bestiller du din sommerferie eller en improviseret storbyferie et sted i Europa.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skytten

JOMFRUEN

Du er dybsindigheden selv, og du er meget eftertænksom, intens og lidenskabelig. Du er drevet af en stærk vilje, så du kan gennemføre, hvad du beslutter.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

VÆGTEN

Tillad dig nu at være en rigtig Vægt – en ærke-Vægt. Du er åben, charmerende, social og selskabelig, og dine medmennesker elsker dig for det.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vægten

SKORPIONEN

Selv om det er weekend, er der mange gøremål, du skal have styr på. Måske tænker du endda også på dit job, så der er nok at se til, men du nyder det alligevel.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

SKYTTEN

Du er helt vild i varmen – meget kreativ, levende og med et kæmpe overskud. Især ud på eftermiddagen er der gang i den, og andre nyder at være sammen med dig.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løven

STENBUKKEN

Du er i det indadvendte og følelsesbetonede hjørne, hvor familie, nærhed og omsorg er i fokus. Sørg for at have god tid til tingene, og vær mest muligt i nuet.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebsen

VANDBÆREREN

Du er levende, opfindsom, hittepåsom og derfor skøn at være sammen med, især ud på dagen, som begynder noget trægt. Få givet de beskeder, der skal gives.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

FISKEN

Nu er det værdierne, der er i centrum, og måske er der et vigtigt køb, du skal have gjort, måske på nettet. Gør det på en sådan dag, hvor der er tid til det.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyren