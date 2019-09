Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



God læsning!

VÆDDEREN

Du skal forholde dig til en række krav fra dine omgivelser. Men hvis du er villig til at gå på kompromis, kan du blive dagens topscorer. Tag imod enhver invitation.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Vægt

TYREN

Lad ikke dit gode humør drukne i en balje af indbildte opgaver, der bare skal ordnes her og nu. Du har ret til at holde dig fra alt arbejde og give dig hen til livet.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Løve

TVILLINGERNE

Du er lettere romantisk nu, og hvis du retter dit behov for en flirt udad, er det muligt, at du netop nu kan score eller få gang i dit kærlighedsliv igen.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vægt

KREBSEN

Du isolerer dig eller gemmer dig i hvert fald lidt for andre, for du har brug for at samle kræfter. Du yder meget følelsesmæssigt og skal have tid til at regenerere.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Fisk

LØVEN

Du har brug for at være social, og du har brug for at markere dig i stor stil. Du kan faktisk brænde sammen, hvis ikke du træder i karakter og trækker i førertrøjen.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædder/Vægt

JOMFRUEN

Det er vigtigt, at du er knivskarp på, hvad du vil være med til. Dit gode hjerte kan forlede dig til at sige ja til noget af idealistiske grunde, som du så fortryder.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vandbærer

VÆGTEN

Du er oppe på dupperne og hopper med på den første og den bedste bølge. Du fornemmer nemlig, hvad der lige nu er oppe i tiden, og det gør dig til en god frontløber.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebs

SKORPIONEN

Spar på kræfterne. Du vil engagere dig i en arbejdsopgave eller i nogle mennesker lige nu, men det er ikke sikkert, at du har kræfter til at gennemføre alle forsæt.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Tvilling

SKYTTEN

Du er usikker på dine følelser lige nu, så andre kan have svært ved at lodde, hvad du vil. Vent med at melde ud, til du er 100% sikker på den retning du vil gå i.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbærer

STENBUKKEN

Du vil gerne sætte mål og strukturere, men du får mest ud af at koncentrere dig om dit kærlighedsliv. Nogle gange kan det være sundt bare at flyde med strømmen.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Fisk

VANDBÆREREN

Lad ikke rodløshed forlede dig til pludselige tiltag. Du kan være træt af din dagligdag og fantasere om fjerne horisonter, men noget indvendigt har brug for at rykke.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytte

FISKENE

Du er dyb i din tilgang til andre, og det gør, at det kan være svært at finde en jævnbyrdig sparringspartner. Skru ned for blusset og giv andre mere plads.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Jomfru