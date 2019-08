Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

God læsning!

VÆDDEREN

Du sværmer, flirter, er romantisk, og der er en god chance for, at dine omgivelser lægger mærke til det. Hvis du er på egen hånd, skal du ud og møde nye mennesker.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Løve

TYREN

Du ligger underdrejet. Men har det fint, hvis du kan give slip på den tanke, at du skal noget bestemt. Du skal ikke noget, og der er heller ikke noget, du ikke skal.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Løve

TVILLINGERNE

Du er praktisk, men du har ikke lyst til at arbejde for hårdt, så du finder ud af at lægge en strategi for, hvordan du får det hele afviklet uden at slide i dig selv.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Tyr

KREBSEN

Du skal finde en balance mellem dit behov for nære relationer og dit behov for at have et privatrum, hvor ingen kan trænge ind. Nyd friheden. Undgå nye aftaler.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skytte

LØVEN

Du er selskabstrængende, så du er klar til at lukke nye mennesker ind i dit liv. Du har en god fornemmelse for, hvem du kan stole på, og hvor der er gensidig sympati.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Vægt

JOMFRUEN

Hold dine tanker for dig selv. Prisen for åbenhed kan være for stor, og du risikerer, at en anden udnytter dine gode idéer. Vent med at dele til et bedre tidspunkt.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Skytte

VÆGTEN

Du har en sikker fornemmelse for den røde tråd. Du er den, der sidder med overblikket, og det sætter dig i stand til se en mening med et projekt og motivere andre.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytte

SKORPIONEN

Det er afgørende, at du forstår de mennesker, du kommunikerer med. Ellers risikerer du, at det, du så gerne vil igennem med, slet ikke vinder klangbund og opbakning.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyr

SKYTTEN

Man kan opfatte dig som ret nævenyttig, men du er faktisk bare tro mod dig selv. Du er ikke bange for at vise, hvem du er. Så folk ved præcis, hvor de har dig.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædder

STENBUKKEN

Du har sat en kurs, du ikke afviger fra, men her og nu er du nødt til at gøre en afstikker. Du behøver ikke være bange for at tabe målet af syne. Der er en mening.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løve/Skytte

VANDBÆREREN

Du er ude med snøren, for der sker en masse spændende, som du gerne vil deltage i. Brug dine gode formuleringsevner. På den måde vinder du bedre andre for din sag.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvilling



FISKENE

Du arbejder roligt mod dit mål og kan på den måde hygge dig med dine omgivelser, mens du tager skridt i den rigtige retning. Du får en masse fra hånden – uden stress.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyr