Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?



Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

Vædderen

Du får mere ro nu, og du kan i højere grad ”passe din have” og dyrke de små ting. Det handler om afstemme dine krav til dig selv med den energi, du nu engang har.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Løve

Tyren

Du får brug for dine venner, så det er om at dyrke dit netværk. Du nyder det sociale og opdager, at det har en værdi i sig selv, og at du kan lade en opgave ligge.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Vægt

Tvillingerne

Du gør, hvad du kan for at komme i mål, men da du er forvirret, gør du bedst i at lade tingene gå deres egen skæve gang. Alting falder ultimativt ud til din fordel.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Løve

Krebsen

Du er i harmoni, når du giver dig selv lov til at flyde i et med nuet. Der er ikke noget, du skal, og heller ikke noget, du ikke skal. Alt er perfekt, som det er.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisk

Løven

Du er seriøs nu og dyrker de intense følelser. Du er hverken til overfladesnak eller halvhjertede erklæringer. Du forsøger at være hudløst ærlig og nærværende nu.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbærer

Jomfruen

Din partner er i fokus, så du skal spille andenviolin. Heldigvis nyder du her og nu at operere i baggrunden. Det giver dig en følelse af tryghed og af at høre til.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Krebs

Vægten

Du skal til at sætte din dag i system. Lige nu handler det om noget, du har forpligtet dig på. Til gengæld kan du klappe dig selv anerkendende på skulderen bagefter.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løve

Skorpionen

Du går fra en hektisk periode med fokus på din karriere til en mere rolig periode, hvor mange af dine initiativer skal langtidssikres. Du trækker i arbejdstøjet.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Stenbuk

Skytten

Din hjem er din borg, og nu handler det om at trække sig tilbage og til fulde nyde, at du har taget din del af slæbet. Du hygger omkring dig og lader opgaverne vente.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Krebs

Stenbukken

Du er i god kontakt med det, der sker omkring dig. Du følger med i det nærmeste nabolags gøren og laden og har et øre ude, når det gælder din bekendtskabskreds.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvilling

Vandbæreren

Du er ikke i økonomisk krise, men du kan med fordel gøre dig penges værdi klart og filosofere over de ting, der er af varig værdi, det, som ikke kan tages fra dig.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisk

Fisken

Du er hudløst ærlig, fordi du er i kontakt med dine følelser, og fordi du rækker ud efter andrefor at blive forstået og anerkendt. Du må godt beskytte dig lidt.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvilling