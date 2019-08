Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

VÆDDEREN

Du sætter dig nu et mål, som du ikke skal føre ud i livet før om en rum tid, men du har brug for, at kursen er sat, så du har noget at arbejde henimod og se frem til.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4



I dag svinger du godt med: Vandbærer



TYREN

Du er rastløs nu, så det handler om at komme ud og opleve noget. Der er ikke kun tale om nervøs energi. Du får også større perspektiv på dit liv gennem nye input.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6



I dag svinger du godt med: Vædder



TVILLINGERNE

Der går lidt af en detektiv i dig. Du kan lugte, når der er noget under opsejling. Du helmer ikke, før hver en sten er vendt, og du har gjort en væsentlig opdagelse.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4



I dag svinger du godt med: Skorpion



KREBSEN

Du kan dyrke din familie og dit hjem nu, og det er det, som du allerhelst vil. Din partner kræver en del af opmærksomhed, så du skal også sørge for tid til dig selv.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3



I dag svinger du godt med: Skorpion



LØVEN

Du kan møde den store kærlighed nu, for du har masser selvtillid og udstråler det, som andre finder tiltrækkende, livsglæde og overskud. Du har ordet i din magt.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 1



I dag svinger du godt med: Tvilling



JOMFRUEN

Du er kreativ og giver noget form, gerne noget konkret, så du kan tage og føle på det, du har lavet. Du er perfektionist, så du har svært ved at blive tilfreds.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5



I dag svinger du godt med: Stenbuk



VÆGTEN

Du kan føle dig trængt op i en krog. Du skal i hvert fald forholde dig til et overhængende problem eller en dominerende person, du ikke sådan kan sætte på plads.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 1



I dag svinger du godt med: Vædder



SKORPIONEN

Du følger med i dine omgivelsers gøren og laden nu. Det er vigtigt for dig at pleje dit netværk, især naboer og den nærmeste familie, søskende, fætre og kusiner.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5



I dag svinger du godt med: Jomfru



SKYTTEN

Du holder lav profil og knytter dig ikke gerne til andre nu. Du er nemlig i gang med at rydde op i dine følelser og gøre status over, hvad du vil være forpligtet på.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 3



I dag svinger du godt med: Jomfru



STENBUKKEN

Du er særdeles fintmærkende nu. Du kan fornemme andres behov og anstrenger dig for, at alle er veltilpasse og velfungerende. Du drager omsorg og påtager dig ansvar.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 1



I dag svinger du godt med: Løve



VANDBÆREREN

Du gør status. Du overvejer, om du står tilstrækkeligt fast på nogle grundlægende principper. Du vil gerne være der for andre. Men du skal ikke gå på kompromis.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6



I dag svinger du godt med: Vædder



FISKENE

Du kæmper for at sætte grænser de rigtige steder og på den rigtige måde. Du er i gang med et projekt, som det er vigtigt, at andre ikke overtager uden din tilladelse.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5



I dag svinger du godt med: Krebs