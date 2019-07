Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

VÆDDEREN

Du er ret hurtig på aftrækkeren, når nogen siger noget, der ikke passer dig, eller noget står i vejen for, at du kan gennemføre din plan. Diplomati er en udfordring.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytte



TYREN

Du falder nu i hak med dig selv, for du giver dig selv lov til at nyde livet. Du sætter pris på selskabelighed og er generøs med dine følelser og med dine penge.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vægt/Fisk

TVILLINGERNE

Du ved, hvor du står, men skal du have det sociale på skinner, er du nødt til at være mere end almindeligt diplomatisk. Gransk en situation nøje, før du melder ud.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Fisk

KREBSEN

Du er modtagelig for det, der lurer lige under overfladen. Pas på med at blive oversvømmet af følelser, du ikke kan få hold på, og som måske ikke er dine egne.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Skorpion

LØVEN

Du kan skifte mening mere end en gang i dagens løb, og det skyldes, at dit humør ikke er helt stabilt. Sæt tempoet og ned, og du finder ud af, hvad du egentlig vil.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Stenbuk

JOMFRUEN

Du kan være en anelse for impulsiv og dermed tage nogle beslutninger, som ikke er tilstrækkeligt gennemarbejdede. Hastværk er lastværk, og du kan sagtens vente.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Krebs

VÆGTEN

Undgå en forhastet beslutning. Du mangler at få styr på nogle detaljer, før du kan kaste dig ud i et mere seriøst forhold. Men der er masser af kærlighed i vente.

Kærlighed:6

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løve



SKORPIONEN

Der er ikke overensstemmelse mellem det, du siger, og det, du gør. Du har brug for at blive mere bevidst om det, der egentlig motiverer dig. Giv også andre en chance.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfru

SKYTTEN

Samarbejde falder særdeles godt ud lige nu, så det er om at engagere dine omgivelser, hvis du har brug for hjælp til en vanskelig opgave, du ikke kan klare alene.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skorpion

STENBUKKEN

Du bør udsætte vigtige beslutninger, da du lige nu let lader dig irritere og derfor kan handle uden at tænke den mulige konsekvens grundigt igennem. Giv dig god tid.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Jomfru

VANDBÆREREN

Du er ude med snøren, for du har brug for vild romantik og erotiske eventyr. Sørg for at være seriøs, så du ikke skuffer, hvis du skulle ske, at du fik kolde fødder.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Løve

FISKENE

Du er optimistisk og sætter derfor alt ind på det, du har lyst til at være en del af. Du kunne forelske dig eller møde én, der på sigt kan blive din faste partner.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vægt