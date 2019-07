Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?



Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

Vædderen

Du brænder igennem som en lynild, fordi dine tanker og dermed den måde, du er i stand til at give udtryk for dem på, svarer direkte til dine dybeste ønsker og behov.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vægt

Tyren

Er der ugler i mosen, kan du fornemme det nu. Du er opmærksom på underliggende spændinger mellem mennesker - og i dine relationer - og gør noget for at fjerne dem.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædder

Tvillingen

Du kan med fordel kaste dig over et vanskeligt problem, for du helmer ikke før problemet er løst. Du er i stand til at overbevise folk, fordi du sætter alt ind.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytte

Krebsen

Du brænder igennem, fordi du springer let hen over hvor formfuldendt du udtrykker dig og koncentrerer dig om det budskab, du gerne vil have, at andre skal forstå.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvilling

Løven

Det, som du siger eller skriver lige nu, har større gennemslagskraft, end du umiddelbart gør dig klart. Det er derfor vigtigt, at du finder den helt rigtige form.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytte

Jomfruen

Du har en hel del på hjerte, men kan have svært ved at brænde igennem. Du føler dig trængt op i en krog og presset fra flere kanter. Du kan vælge at stå af ræset.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvilling

Vægten

Du går passioneret til dine opgaver og andre mennesker. Du er lidt for intens til, at alle kan følge med, så du kan justere lidt på den måde, du udtrykker dig på.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skorpion

Skorpionen

Du er ret så intens og lidenskabelig og kan tiltrække en partner eller fyre op under et gammelt forhold. Du kan dog skræmme folk væk, hvis du er alt for intens.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tyr

Skytten

Lige nu ser du det, du meget gerne vil se. Du er derfor håbløst romantisk og forelsker dig i et andet menneske, en idealistisk dagsorden eller en åndelig vision.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædder

Stenbukken

Du er i gang med et projekt, der skal forandre din livskvalitet. Du arbejder støt og roligt og når meget mere, end du er klar over, når du føler, at du står stille.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tyr

Vandbæreren

Du har en god fornemmelse for, hvordan ting hænger sammen, og denne fornemmelse gør, at du er i stand til at gennemføre et projekt, der kræver solid planlægning.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvilling

Fisken

Du er nødt til at finde på en ny form, en ny udtryksmåde og en ny måde at reagere på, når du udfordres af dine omgivelser. Du spiller spillet meget mere bevidst nu.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skorpion