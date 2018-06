‘Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?



Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

VÆDDEREN

Med din overskudsagtige væremåde kan du ikke undgå at blive lagt mærke til. Brug det til at opmuntre dine omgivelser eller lege sammen med nogle børn.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Løven

TYREN

Det er vigtigt for dig at være mere sammen med din familie og vise det nærvær og empati, der er brug for. Besøg evt. også andre familiemedlemmer.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:2

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Krebsen

TVILLINGEN

Du kan føle dig lidt rastløs, fordi der hele tiden er nye emner, som fanger din nysgerrighed, og som du gerne vil undersøge nærmere. Det er meget udbytterigt.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

KREBSEN

Dit behov for kvalitet gælder også på det sanselige område, hvor du godt kan finde på at tage på et wellness-ophold med ’all inclusive’. Nydelse er vigtigt.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tyren

LØVEN

Dit temperament kan pludselig blusse op, hvis ikke du finder en afbalanceret måde at bruge dig selv og alle dine energier på. Tæl til ti inden du handler.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vædderen

JOMFRUEN

Hvis du mærker en udefinerlig stemning i dig selv, som du har svært ved at sætte ord på, er det en god ide at få lidt alenetid. Det vil afklare tingene for dig.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Fisken

VÆGTEN

Du fungerer bedst i gruppefællesskaber, hvor der er plads til at være sig selv. Du har behov for at hente inspiration og at kunne være original på din egen måde.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

SKORPIONEN

Du er særdeles ambitiøs med det, som du beskæftiger dig med, og du giver ikke op, før du har opnået tilfredsstillende resultat. Husk at holde hvilepauser.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

SKYTTEN

Du filosoferer meget over tilværelsen og kan se, at sandheden har mange sider. Læs eventuelt om religion og andre livsanskuelser eller bestil en rejse.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skytten

STENBUKKEN

Det er vigtigt, at du får kontakt til dine mere skjulte sider og ressourcer, hvis du skal præstere bedre. Derved kan du starte en forvandlingsproces i dig selv.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skorpionen

VANDBÆREREN

Hvis du laver aftaler, er det vigtigt, at begge parter overholder dem. Da dette ikke er helt sikker lige nu, så vær forsigtig og undersøg det hele en ekstra gang.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vægten

FISKEN

Selv om du har travlt med dit arbejde, må du ikke glemme at give dit helbred opmærksomhed. Det er vigtigt at holde de nødvendige spisepauser og at røre sig.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Jomfruen