Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

Vædderen

Du er i gang med at definere grænser. Du bliver bevidst om, hvor andre kan komme for tæt på. Men du gør dig også klart, at du selv kan være grænseoverskridende.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Stenbuk

Tyren

Du er nødt til at gå på kompromis, hvis tingene skal falde i hak. Heldigvis gør du det gerne, da du går godt i spænd med de mennesker, som du skal arbejde sammen med.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vægt

Tvillingen

Du sætter dine følelsesmæssige behov til side, fordi der er en opgave i dit hjem, der skal løses - og det gerne før end senere. Du tager dog de nødvendige hensyn.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpion

Krebsen

Du kan opleve, at nogen eller noget forsøger at overtage dit territorium. Du kan med fordel blive på din egen banehalvdel, hvis du indser, at der skal sættes grænser.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vædder

Løven

Du kan støde på noget, der kræver, at du sætter alle ressourcer ind. Til gengæld opdager du, at du er stærkere end du i dine vildeste drømme havde forestillet dig.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpion

Jomfruen

Du har en mindre opgave, du ikke kan holde dig fra. Det er en særlig hobby, der sætter dig i stand til at koble af og nyde livet uafhængigt af din aktuelle situation.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytte

Vægten

Din partner eller dine omgivelser i det hele taget er midt i en proces, der kan medføre visse forandringer, og det udfordrer også dig, fordi du skal tilpasse dig.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tvilling

Skorpionen

Du kan have et problem med en autoritet. Du er nødt til at sætte en grænse der, hvor du oplever, at man truer din selvstændighed. Du kan ikke regne med støtte udefra.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løve

Skytten

Hvis du skal videre med dig selv, kan du med fordel begynde på at omprogrammere dig selv. Det, du tænker pr. automatik, tiltrækker nemlig nogle bestemte oplevelser.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbuk

Stenbukken

Der kan ske ting, du ikke forstår, fordi nogle mønstre gør, at du tiltrækker nogle bestemte reaktioner. Men du kan blive mere bevidst om det, der motiverer dig.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Skorpion

Vandbæreren

Du er god til at finde de rigtige ord, for du er i kontakt med dine følelser og ved, hvor du står. Du kan med fordel løse problemer, der ellers er gået i hårknude.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyr

FISKENE

Du oplever, at andre er lette at irritere. Det kan være din egen indre uro eller det, at du ikke melder klart ud, som gør, at andre ikke kan forholde sig til dig.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Krebs