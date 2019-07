Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet? Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder. Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen. God læsning!

VÆDDEREN

Du er skarpsindig og lader dig ikke stoppe, hvis du vil have en sag igennem. Du bør dog vælge dine kampe med mere omhu. Du kan på nogle områder være forud for din tid.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vægt

TYREN

Du er god til at finde nye måder at skaffe penge på. Du sørger for at lave nogle aftaler, som alle involverede kan se en fordel i. Du kører med klatten i denne tid.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Jomfru

TVILLINGERNE

Du går ind i nye projekter med en gejst, der vinder beundring og får andre til at følge trop. Du kan se frem til familiehygge og en nyudvikling i dit kærlighedsliv.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebs

KREBSEN

Du ved, hvad der er oppe i tiden, og der kan derfor være noget næsten magisk over din evne til at fornemme en situation. Du kan få andre til at spille bedre sammen.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægt

LØVE

Du får en masse nye idéer, fordi du er god til at observere dine omgivelser. Du lærer af dine egne og af andres fejl, og så du kan vælge den mest konstruktive metode.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytte

JOMFRUEN

Du kommer i gang der, hvor andre nøler og ikke kommer ud af starthullerne. Du sørger for at lave noget, der ændrer andre folks syn på, hvad der kan lade sig gøre.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædder

VÆGTEN

Du har masser af energi, og det handler om at finde ud af, hvor du bruger den bedst. Her og nu er kærlighed begunstiget. Så invester din energi i familie og partner.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytte

SKORPIONEN

Du har masser af god virketrang, så det handler om at bruge søndagen konstruktivt. Du kan både dyrke kærligheden og din partner eller få en vigtig ting ordnet.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 6

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tvilling

SKYTTEN

Du har brug for at komme tæt ind på livet af andre mennesker. Smalltalk keder dig, så det skal handle om mere end vejr og hvad der skal stå på menukortet til aften.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpion

STENBUKKEN

Gør dig fri af forventningspres. Du skal tage dig selv på dig og melde ud, hvad du har brug for, hvis du skal fungere optimalt. Du finder sammen med nye mennesker.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbærer

VANDBÆREREN

Du får samling på dine ting. Du har brug for orden på din hjemmefront, for det afspejler, hvordan du vil have det med dig selv. Du sætter skel og skaber struktur.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbuk

FISKENE

Du har brug for at blive bekræftet og sole dig i andres beundring. Du har lagt en betydelig arbejdsindsats i et fælles projekt, og nu skal der hviles på laurbærrene.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Løve