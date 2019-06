Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

God læsning!



VÆDDEREN

Du kaster dig over dit arbejde. Du er ikke lige dygtig hele tiden, men du klarer dig igennem på din entusiasme, selvtillid og charme og vinder dermed andres respekt.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løve

TYREN

Du kan frygte, at du ikke har nok til dagen og vejen, en frygt, der ikke bunder i din reelle livssituation. Sæt tæring efter næring, men sørg også for at leve livet.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Fisk

TVILLINGERNE

Du ser det store billede nu og kan derfor sætte dagligdagens bekymringer til side. Du kan også med fordel planlægge en rejse med henblik på at udvide din horisont.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytte

KREBSEN

Du er tilbageholdende med at vise dine følelser, især fordi der er ting, du ikke vil have, at andre skal have indsigt i. Du kommer på banen, når du føler dig klar.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Fisk

LØVEN

Du udtrykker dig allerbedst, når du med venner kaster dig ud i et fælles projekt. Du tager med din medfødte charme naturligt teten, og andre giver dig lov til det.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytte

JOMFRUEN

Du er god til at se det store billede, lægge planer og få nye idéer. Her og nu kan du med fordel afvikle et skriftligt projekt, et brev, en email eller en artikel.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Stenbuk

VÆGTEN

Du er nysgerrig efter at udforske det, der sker omkring dig. Du er træt af det vante. Du kan støde ind i et spændende menneske og erfare, at det udvider din horisont.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyr/Skytte

SKORPIONEN

Du får fat i det, der foregår dybest nede. Du er i kontakt med følelser på godt og ondt, og det kan indebære, at du har brug for nogle stunder i dit eget selskab.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Fisk

SKYTTEN

Du springer let hen over detaljerne og det, der er skrevet med småt. Du er ude på eventyr og søger den dybere mening med det hele. Du kan overdrive i kampens hede.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædder/Fisk

STENBUKKEN

Du er følsom og fantasifuld og kan derfor tillæge andres mening for stor vægt. Lad dig ikke holde tilbage af en enkelt negativ tilbagemelding. Du er på ret kurs.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytte

VANDBÆREREN

Du har brug for at finde et kunstnerisk udtryk, hvis ikke du allerede har et. På den måde kan du nemlig kanalisere dine følelser og finde nye veje til mere livsglæde.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Løve

FISKENE

Tiden er inde. Du skal lægge planer for det, der skal ske på sigt. Du er inde i en spændende udvikling, på vej mod noget helt nyt, der rykker ved din livsopfattelse.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Jomfru