Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

God læsning!

VÆDDEREN

Du har fornyet mod på din relation til partner og venner. Dit parforhold fungerer, eller du møder en, du kan have en relation til, hvis du har brug for netop det.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyr

TYREN

Du bevæger dig fremad med stormskridt. Du har mod på at rive dig løs fra snærende bånd og kaste dig ud i en romantisk affære, men lad dig ikke friste af gode tilbud.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Løve/Vægt

TVILLINGERNE

Der er gang i dit kærlighedsliv og/eller i din partner. Det kan du opleve en anelse ekstremt. Du kan opleve en del, men du kan også føle et vist forventningspres.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytte

KREBSEN

Du har appetit på kærlighed og fornøjelse, og du er indbegrebet af generøsitet, hvis du kan få andre med til en farverig fest. Du kan genantænde et gammelt forhold.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løve/Fisk

LØVEN

Du kan overvurdere noget eller nogen og måske forelske dig, før du for alvor ved, hvad du er ved at involvere dig i. Du føler, at du kan det hele, så du tager chancer.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbærer

JOMFRUEN

En vis kedsomhed kan få dig til at kaste dig ud i nye og spændende projekter med andre mennesker. Du kan møde folk, der virkelig inspirerer og sætter dig i gang.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tvilling

VÆGTEN

Undgå at drage forhastede konklusioner. Du er nødt til at sætte dig ind i en sag, før du danner dig en mening eller tager en beslutning, der kan have konsekvenser.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Jomfru

SKORPIONEN

Nu rækker du ud efter dine medmennesker, og din generøsitet giver pote. Du opdager nemlig, at andre værdsætter dig og også er der for dig, når du har brug for det.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyr/Vægt

SKYTTEN

Du kan måske være fristet til at piske dine følelser op, overdrive eller lave ravage for at få opmærksomhed. Du er træt af stivstikkere og ser stort på den gode tone.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædder/Vandbærer

STENBUKKEN

Du er ret så omgængelig, men også en anelse doven nu. Du har brug for at skrue ned for tempoet og komme i kontakt med din indre kerne. Selskabelighed er et must.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vægt/Vandbærer

VANDBÆREREN

Du er åben og viser venner tillid. Sådan er du i stand til at vinde deres tillid. Husk at spille med åbne kort. Den, der intet har at skjule, kan nemlig ikke fældes.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skytte

FISKENE

Du føler, at livet er et magisk foretagende, hvor alt kan ske, og du deler din fortryllede livsoplevelse med andre omkring dig. Du kan også overvurdere en situation.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løve