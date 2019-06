Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

Vædderen

Du længes efter forandring. Du er utilfreds med status quo og tænker, at græsset er grønnere et andet sted, men du skal først løse et problem der, hvor du nu befinder dig.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytte

Tyren

Du skal øve dig i at tro på, at andre vil dig det godt. Du er helhjertet i dine følelser og ægte i dit forhold til andre, og du kræver alt eller intet i kærlighed.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skorpion

Tvillingen

Dine tanker kan få en skæv drejning, hvis ikke du er meget bevidst om, at du bestemmer, hvad du skal tænke på. Det, du tænker, kan nemlig let blive til virkelighed.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Skytte

Krebsen

Du har brug for afveksling, ellers keder du dig bravt. Der skal ske noget, og du har også sans for at få opgaverne afviklet hurtigt, så du kan lave noget sjovt.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Jomfru/Fisk

Løven

Du tager flere chancer blot for at finde ud af, om du kan opnå noget hurtigt og uden besvær. Du kan vinde en mindre gevinst, konkret eller i overført betydning.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tyr/Skytte

Jomfruen

Du har svært ved at stole på din intuition nu, især fordi personlige følelser lægger sig imellem dig og en realistisk vurdering af situationen. Bliv mere bevidst.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvilling

Vægten

Du skifter ofte mening, fordi du lader dig styre af, hvad andre tænker, især hvis det siges på en meget fanatisk facon. Husk, at tjekke, om du kan mærke dig selv.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvilling

Skorpionen

Du kæmper med din selvagtelse. Du har brug for at værdsætte dig selv, ikke for det, du kan, men af den simple grund, at du er en del af det menneskelige fællesskab.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædder/Tyr

Skytten

Du er ret så rastløs, for der farer mange idéer igennem dit hoved. Du skal anstrenge dig for at vente på det rigtige øjeblik. Timing er altafgørende for dit program.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædder

Stenbukken

Du skal muligvis håndtere en masse papirarbejde, før du kan komme i gang med din plan. Du er nødt til at finde ud af, om du har styr på hver enkelt lille detalje.

Kærlighed:2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Jomfru

Vandbæreren

Du møder modstand, og det skyldes, at du ikke har været god nok til at forklare, hvad du vil. Eller din timing er umulig, og andre er slet ikke villige til at lytte.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbuk/Fisk

Fisken

Du er inspireret af noget guddommeligt, men det kan være svært at komme igennem til andre med din vision. Nøglen til succes er, at du lærer at blive mere praktisk.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Skytte