Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet? Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder. Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen. God læsning!

VÆDDEREN

Du gør klogt i at undgå opgaver, der kræver, at du er logisk og holder dig til kendsgerningerne. Du er inspireret og har brug for at sprede fantasiens vinger ud.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Fisk

TYREN

Du får brug for din sans for at få penge til gro. Lige nu kan du spendere en masse, men du kan med fordel lægge en plan for, hvordan du gennemfører den gode handel.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Stenbuk

TVILLINGERNE

Du er lykkens pamfilius. Sådan kan du i hvert fald godt opleve det. Du har det bedre med dig selv, og fordi dit selvværd er for opadgående, virker du tiltrækkende.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytte

KREBSEN

Det kan være en udfordring at finde ud af, hvor du står, og det kan skyldes, at du ikke er helt klar på, hvem du er. Du sætter for mange spørgsmålstegn ved dig selv.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Fisk

LØVEN

Du tøver, fordi du ikke er helt sikker på dig selv eller på din livssituation. Det vigtigste i den situation er, at du er nødt til at blive noget bedre til at sætte grænser.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Krebs

JOMFRUEN

Du får mere anerkendelse her og nu. Du er populær, for folk får øjnene op for, hvor meget du yder. Du kan opnå en mindre forfremmelse eller bedre arbejdsforhold.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbuk

VÆGTEN

Du har det som en fugl i luften, for der er masser af aktivitet omkring dig. Du nyder andres gode selskab og den positive opmærksomhed, du får fra det modsatte køn.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Tyr

SKORPIONEN

Du skal holde fast i tøjlerne. Enten spenderer din partner mere, end han/hun bør, eller du er i fare for at involvere dig i et risikabelt, økonomisk foretagende.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Jomfru

SKYTTEN

Der er fokus på din partner, og det kan gøre dig jaloux, men når det regner på præsten, drypper det som bekendt på degnen, så du får også din del af opmærksomheden.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvilling

STENBUKKEN

Sørg for, at du får mere ordnede arbejdsforhold. Her og nu gælder det ikke om at arbejde hårdere. Du skal derimod sørge for, at man har det rart sammen med hinanden.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvilling

VANDBÆREREN

Du har gang i det kreative, og det gælder om at folde mange idéer ud. Du afslutter ikke dine opgaver nu, men du får søsat en masse. Romantikken er også begunstiget.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løve

FISKENE

Undlad at lægge mange planer eller at holde vigtige møder. Du er kreativ og har en masse idéer, og det er der du skal have dit fokus. Du møder en meget intens person.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Skorpion