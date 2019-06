Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

Vædderen

Du er meget lydhør og nysgerrig nu, så du kan have en evne for at tilegne dig andres manerer eller måde at tale på. Du udvider dit ordforråd og imponerer dine venner.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Løve

Tyren

Du har intense følelser, som du gerne deler med dine nærmeste, men du er forsigtig, for du ved, andre ikke kan rumme alt. Du udforsker en helt ny måde at elske på.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpion/Vandbærer

Tvillingen

Du kan tage en ting alt for personligt nu, og du kan derfor komme til at reagere for hurtigt. Du skal være opmærksom på, hvordan andre oplever det, du sender ud.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægt/Fisk

Krebsen

Du har følehornene ude, så du samler andres stemninger op. Du oversvømmes af disse følelser, men prøv at lade stemningerne passere uden at identificere dig med dem.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Fisk

Løven

Du opnår megen personlig tilfredsstillelse gennem dit fokus på forskellige former for social aktivitet. Du er idealist om en hals og stræber mod et kollektivt mål.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vædder/Vandbærer

Jomfruen

Du skal gå efter det, du har brug for, og som sætter dig i stand til at være noget for andre, fordi du har etableret en sund base i dig selv. Ignorer andres gode råd.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Tyr

Vægten

Du har gode muligheder på score-fronten, også hvis det bare er godt selskab eller en uskyldig flirt, du ønsker. Du værdsætter andres personlige egenskaber mere.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvilling/Skorpion

Skorpionen

Du er krævende i forhold til din partner og også i forhold til dine venner. Du har en indre utilfredshed, men du har svært ved at forstå, hvor skoen egentlig trykker.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædder

Skytten

Du søger det perfekte selskab, men ingen lever helt op til dine krav. Du kan hoppe fra den ene til den anden, men du har brug for at komme i kontakt med dig selv.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løve

Stenbukken

Lige nu gruer du for din dagligdag. Du er ikke helt tilfreds og har lyst til at skifte til et job, der passer dig bedre. Undersøg dine muligheder og klap hesten.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tvilling

Vandbæreren

Du har gang i i dit kærlighedsliv og satser, men du bliver ikke slået ud, når det ikke lykkes, for nu synes du, at legen er sjovere, end det, der kommer ud af den.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Løve/Skytte

Fisken

Du leder efter et sted, hvor du kan opleve en form for samhørighed med andre. Først skal du imidlertid være tryg i dig selv, så kommer alt det andet af sig selv.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytte