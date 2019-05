Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

VÆDDEREN

Du har svært ved at honorere dine egne krav, og du føler, at det ikke kun er din skyld, for nogen eller noget står i vejen for, at du realiserer dine drømme. Giv tid.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbuk

TYREN

Du foretrækker at være den, der tager teten, frem for at følge i andres fodspor. Undgå dog så vidt muligt at dominere, men find en elskværdig måde at styre på.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædder

TVILLINGERNE

Henad eftermiddagen begynder du at lægge planer for den kommende uge, men du skal også huske at nyde søndagen. Du er nok ambitiøs, men du lader op med din familie.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Krebs/Stenbuk

KREBSEN

Du slider i det, men du får ikke den anerkendelse, du har håbet på. Du ved imidlertid inderst inde, at du er ok, så du lader andres ligegyldighed prelle af på dig.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skorpion

LØVEN

Du kan for en tid tvivle på, at dine evner slår til , men hvis du handler i overensstemmelse med din overbevisning, kan der ikke sættes en finger på din indsats.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Jomfru/Stenbuk

JOMFRUEN

Du lægger vægt på at være der for andre, når de har brug for det, men du skal også huske at tage vare på og forkæle dig selv. Sæt tempoet ned, og nyd din søndag.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyr

VÆGTEN

Pas på dig selv. Du kan med fordel ændre lidt på dine vaner – især de dårlige, så du bliver mere sund i det daglige. Du har brug for at blive mere velorganiseret.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfru

SKORPIONEN

Du kan have en tendens til at love mere, end du kan holde, eller du overdriver vildt, men kun i den bedste hensigt. Overdrivelse fremmer nemlig forståelsen, tænker du.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løve

SKYTTEN

Du har svært ved at slå rødder lige nu. Du vil helst ikke være for bundet af en situation eller af nogle mennesker. Du er nemlig ikke helt klar på, hvad du ønsker.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædder

STENBUKKEN

Din selvtillid undergraves af selvkritik og pessimisme, hvis du glemmer at anerkende dig selv for alt det, du rent faktisk har udrettet i tidens løb. Slå dig løs.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løve

VANDBÆREREN

Du er mere end almindeligt realistisk for tiden, og det kan tynge dig, men du opdager, at den solide, daglige indsats giver resultater og styrker din selvtillid.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tyr

FISKENE

Du er sensibel og ret følsom for tiden. Sådan oplever du det i hvert fald selv. Du bærer dine følelser udenpå tøjet, og det gør, at andre har let ved at læse dig.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebs/Skorpion