Vædderen

Du skal ud på en længere rejse – i det virkelige liv eller i din fantasi – for du har brug for oplevelser, der kan sætte din tilværelse i det rigtige perspektiv.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytte

Tyren

Du er i den grad fascineret af, hvordan folk fungerer på et dybere og måske ubevidst plan. Din indsigt sætter dig i stand til at få det sociale til at glide nemmere.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Fisk/Skorpion

Tvillingerne

Du har brug for en partner og/eller en modspiller. Ellers føler du ikke, at tingene fungerer for dig. Du kan blive for afhængig af den respons, andre giver dig .

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebs

Krebsen

Du hjælper andre og viser, at du holder af dem på en meget konkret måde, fx ved at løse praktiske opgaver og ved at sørge for, at de har de ting, de har brug for.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpion

Løven

Du tager en chance blot for at se, om det giver pote, men du er i virkeligheden ikke så knyttet til resultatet. Du flirter, men ikke så seriøst, at det gør noget.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvilling

Jomfruen

Tryghed står øverst på dagsordenen. Du har brug for et sted, hvor du kan koble af og hvile på laurbærrene. Du kan fx finde roen alene, eller i vante omgivelser.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Krebs

Vægten

Du skifter hyppigt standpunkt, fordi du lader dig påvirke af, hvad andre siger, især hvis det siges på en meget fast måde. Husk, at mærke efter, om du selv er med.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Tvilling

Skorpionen

Du skal lære at sætte mere pris på dig selv. Det betyder, at du ikke skal gå på kompromis blot for at få selskab, og du skal kræve den løn, som dit arbejde er værd.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Jomfru

Skytten

Du er i så god kontakt med dig selv, at du ved nøjagtig, hvordan du bliver nødt til at gribe en udfordring an, hvis du skal kunne se dig selv i øjnene dagen efter.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Krebs

Stenbukken

Du har forståelse for andres lidelser, men du er der ikke altid, når der er brug for det. Måske undgår du dybe følelser, men du kan hjælpe på en praktisk måde.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Fisk

Vandbæreren

Du føler et nært slægtskab med dem, der deler nogle af dine idealer og/eller politiske synspunkter. Du udfolder dig bedst, når du er i en gruppe af ligesindede.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbærer

Fiskene

Nu skal du lære at sætte dig mål, der er i overensstemmelse med det, der kan lade sig gøre, mens du samtidig har rent mel i posen. Alle kort skal lægges på bordet.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbuk