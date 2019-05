Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet? Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder. Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen. God læsning!

Vædderen

Formiddagen egner sig til et rigtigt romantisk eventyr. Aftenen synes at handle om, at du får ordnet noget praktisk på hjemmefronten. Sørg for at gribe øjeblikket.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebs

Tyren

Du kan være kreativ, men på en meget struktureret måde. Du er lidt af en nørd, for detaljerne skal være i orden, og i den forbindelse kan du godt miste overblikket.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løve

Tvillingerne

Du ligger på den lade side, for du har bruge for at samle kræfter til en ny indsats den kommende uge. Især aftentimerne handler om at skabe konkret orden i dit hjem.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Jomfru

Krebsen

Du er nysgerrig og indhenter derfor en masse oplysninger, måske på nettet. Noget af det, du erfarer, kan være direkte usandt, og du skifter mening mere end en gang.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tvilling

Løven

Pas på din pengepung. I formiddagstimerne kan du nemlig slå ud med armene, for du er gavmild og selskabelig. Men senere på dagen kan det blive regnskabets time.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tyr

Jomfruen

Du mærker efter og ved nøjagtig, hvordan du har det, men det kan gøre knuder for dig, hvis du ikke på samme tid sørger for at fornemme, hvad de andre har brug for.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Krebs

Vægten

Du holder dig tilbage. Du har brug for at bearbejde dine følelser, så de ikke fylder for meget. Til gengæld oplader du og vender stærkt tilbage på et senere tidspunkt.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skorpion

Skorpionen

Du kan med fordel samle folk omkring dig. Du har brug for at slå dig løs i gamle venners lag. Det handler om at være sammen med dem, der deler dine sande værdier.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbærer

Skytten

Du sætter tempoet en anelse ned og finder ind til dig selv, men du ligger ikke på den lade side på idéplanet, for du lægger planer og sætter dig mål for fremtiden.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebs

Stenbukken

Du prøver at se det gennemgående tema i alt det, du oplever. Du kan sætte dig selv og din egen kultur i perspektiv, så du er mere rummelig og tager nye mennesker ind.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Skytte

Vandbæreren

Du interesserer dig for, hvordan folk fungerer. Du dykker ned under overfladen og udforsker andres hemmeligheder. Du ønsker nemlig at forstå, hvor de kommer fra.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Fisk/Skytte

Fiskene

Du tilpasser dig nemt andres behov, og det er som regel en god strategi, men du skal passe på med at blive for afhængig af andre og dermed glemme, hvem du selv er.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Løve