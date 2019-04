Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

VÆDDEREN

I den kommende tid skal du tage stilling til en række spørgsmål, der vedrører din økonomi, hvordan du bruger dine ressourcer, samt hvad du egentlig har brug for.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyr

TYREN

Nu har du mulighed for at folde dit jeg ud. Du kan for alvor tilfredsstille din sanselige natur, hvad enten det drejer sig som romantik, erotik eller bordets glæder.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædder

TVILLINGERNE

Du gemmer en side af dig selv, fordi du gør dig klar til at gennemføre en større forandring. Du har gjort dig færdig med nogle ting og kaster dig over nye opgaver.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisk

KREBSEN

Du har fokus på dit sociale liv. Du har en række venner, og her og nu kan du bruge dem som sparringspartnere, for du har brug for at udfolde nye sider af dig selv.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løve

LØVEN

Du skal nu vise verden, hvem du er. Du har nemlig mulighed for at cementere din position og gøre rigtig gode fremskridt på arbejdsområdet. Du går en god tid i møde.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skorpion

JOMFRUEN

Du er på en åndelig rejse. Du søger at finde ind til din sande kerne og den dybere mening med din tilværelse. Et nyt interesseområde eller en rejse kan gøre udslaget.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tyr

VÆGTEN

Du har brug for at dykke ned under overfladen. Du prøver nemlig at finde ud af, hvad der egentlig motiverer dig. Hvis du ved, hvad du vil, kan intet stoppe dig.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbuk

SKORPIONEN

Din partner og andre generelt fylder meget den kommende tid, så du skal gøre en indsats for at melde klart ud. Du er nødt til at samarbejde, men hold fast i dig selv.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Løve

SKYTTEN

Du skal i arbejdstøjet. En række opgaver melder sig pludselig, enten fordi de er blevet forsømt, eller fordi det er tid til reparation. Du skærper din selvdisciplin.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Fisk

STENBUKKEN

Det er tid til at være kreativ, men på din egen praktiske måde. Du kan lide at gå i gang med noget, som du ved fører til et konkret og ikke mindst brugbart resultat.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vædder

VANDBÆREREN

Du er optaget af din base, dit hjem og din familie. Der sker en masse på dette område, og hvis ikke, er det din opgave at få det til at ske. Du er i hygge-humør.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebs

FISKENE

Du har meget let ved at vinde andre over på din side, for dine argumenter, din åbenhed og din intellektuelle nysgerrighed gør dig til en behagelig samtalepartner.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægt